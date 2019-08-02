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02 Ağustos 2019 Cuma günü yayınlandı
Varank ve Kasapoğlu, TUBİTAK Ulusal Gözlem Evi'nde incelemelerde bulundu - ANTALYA Haberi

Varank ve Kasapoğlu, TUBİTAK Ulusal Gözlem Evi'nde incelemelerde bulundu - ANTALYA Haberi

- Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank'ın teleskoplarla gözlem yapanlarla sohbet etmesi - Toplu fotoğraf çekimi - Bakan Varank'ın TUBİTAK Ulusal Gözlem Evi'nde teleskoplarla gözlem yapmasıANTALYA - Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, Antalya 'nın Saklıkent bölgesinde düzenlenen TÜBİTAK Ulusal Gözlem Şenliği'ne katıldı.
Burada teleskoplarla gözlem yapanlarla sohbet eden Bakan Varank, daha sonra Bakırtepe'de kurulu Ulusal Gözlem Evi'ne geçti. Gözlemevindeki teleskoplarla bir süre gözlem yapan Varank, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Çekim Gesi 

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