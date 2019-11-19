Varank: 'Kredi kullanan KOBİ'ler 15 bin liraya kadar daha az maliyetli bir finansmanı kullanabilecekler' - ANKARA Haberi
Varank: "Kredi kullanan KOBİ'ler 15 bin liraya kadar daha az maliyetli bir finansmanı kullanabilecekler" - ANKARA - Salondan ve katılımcılardan görüntüler - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın kürsüdeki konuşmasıANKARA - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, 7. Teknoloji Geliştirme Bölgeleri ve Ar - Ge Merkezleri ödül törenine katıldı. (3)
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