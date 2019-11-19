Varank: '(AB'ye aktarılacak Ar-Ge fonu) Bundan böyle sadece ülkemizden yapılan başvurular için kullanılacak' - ANKARA Haberi
Varank: "(AB'ye aktarılacak Ar - Ge fonu) Bundan böyle sadece ülkemizden yapılan başvurular için kullanılacak" - ANKARA - Salondan ve katılımcılardan görüntüler - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın kürsüdeki konuşmasıANKARA - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, 7. Teknoloji Geliştirme Bölgeleri ve Ar - Ge Merkezleri ödül törenine katıldı. (2)
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