Varank: '17 sene boyunca bilime ve teknolojiye yaptığımız altyapı yatırımları sayesinde güçlü bir ekosistemi inşa ettik' - ANKARA Haberi
Varank: "17 sene boyunca bilime ve teknolojiye yaptığımız altyapı yatırımları sayesinde güçlü bir ekosistemi inşa ettik" - ANKARA - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın salona girmesi - Bakan Varank'ın salondakileri selamlaması ve protokolde yerini alması - Salonun iç genel planı - Salondaki katılımcılar - Bakan Varank'ın kürsüye gelmesi - Bakan Varank'ın kürsüdeki konuşmasıANKARA - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, 7. Teknoloji Geliştirme Bölgeleri ve Ar - Ge Merkezleri ödül törenine katıldı. (1)
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