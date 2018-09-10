‘Var’ sistemi halı sahaya indi Haberi

-Sistemi uygulamaya koyan 21 yaşındaki Nihat Özdemir açıklaması

-Maçın orta hakemi Osman Sarar açıklaması

-oyuncuların düşünceleri

-Var sisteminden detaylar

-tartışmalı pozisyonlar

-var sistemine gidilmesi

-genel detaylar



( ŞANLIURFA -ÖZEL)- ‘Var’ sistemi yerele indi- Doğruluk için ilginç ‘Var’ sistemini halı sahada uyguluyorlar ŞANLIURFA



- Şanlıurfalı 21 yaşındaki genç, Video Yardımcı Hakem (VAR) Sisteminin futbolu güzelleştirdiğini belirterek, arkadaşlarının da daha doğru kararlar ile güzel bir futbol maçı oynayabilmesi için ‘Var’ sistemini halı sahada uyguluyor. Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesine bağlı Bağlarbaşı Mahallesinde bir grup genç, abone oldukları halı sahada oynadıkları maçlarda, yaşanan gergin anların önüne geçmek ve daha doğru kararlar alabilmek adına Video Yardımcı Hakem (VAR) Sistemini uygulamaya başladı.

Arkadaşlarının sahada tartışmalı ve gergin durumlarının önüne geçmek için uygulamayı arkadaşlarına sunan 21 yaşındaki Nihat Özdemir, arkadaşlarının kabul etmesiyle uygulamaya geçti. FİFA tarafından çıkarılan ve Türkiye futbolunda da uygulamaya konulan sitemi doğruluk için halı saya indirgediklerini aktaran genç, uygulama ile daha sağlıklı kararlar aldıklarını ve itirazsız, tartışmasız bir futbol atmosferi oluşturduklarını ifade etti.

İlginç görüntülerin ortaya çıktığı halı saha maçında, maçın orta hakemi Osman Sarar, tartışmalı durumlarda 2 kameraman tarafından çekilen görüntüleri, yardımcı hakem ile birlikte bilgisayarda izleyerek, doğru kararı veriyor. Tek amaç ‘doğruluk’ ‘Var’ sistemini halı sahada uygulayan 21 yaşındaki genç, “Bizim arkadaşlarımız sürekli pozisyonlara itiraz ederek, gergin ortam oluşturuyorlardı. Bizde futbolda daha doğru kararlar verebilmek için halı sahada da ‘Var’ sistemi’ neden olmasın diye kendi imkanlarımızla ‘Var’ sistemini kurduk. Saha içerisinde iki kamera ile çektiğimiz videolarda, oyuncular tarafından itiraz olan pozisyonu flash ile bilgisayara takıp izliyoruz. Daha sonra pozisyonu izleyerek en doğru kararı veriyoruz. Bu şekilde doğruluğun kazandığı atmosferi oluşturuyoruz. Arkadaşlarımız da ‘Var’ sistemi ile verdiğimiz karadan memnun kalıyorlar” dedi.

Halı sahada maçın orta hakemliğini yapan Osman Sarar, “Arkadaşım bana ilk söylediğinde şaşırdım. Yapabilir miyiz diye düşündük. Daha sonra oyuncuların da hoşuna giderek ‘Var’ sistemini kurduk. Bu güzel fikir için arkadaşıma teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Oyuncular ise ‘Var’ sistemi ile doğruluğun kazandığını belirterek, sistemin yayılmasının futbolu daha da güzelleştireceğini söyledi.





