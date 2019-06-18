Vapurdan atlayan ve 2 aydır ulaşılamayan üniversiteli gencin cesedinin bulunma anı kamerada İzle

-Cesedin bota alınması

-Cesedin torbaya alınması

-Genel ve Detay

--Arşiv-

-Karaya çıkartılan ceset

-Ekiplerin inceleme yapması



( İSTANBUL -ÖZEL)- Kadıköy-Sirkeci seferini yapan vapurdan atlayan 23 yaşındaki gencin cesedi bulundu İSTANBUL



- İstanbul’da yaklaşık 2 ay önce Kadıköy-Sirkeci seferini yapan vapurdan atlayarak intihar eden 23 yaşındaki gencin cesedinin denizde bulunduğu ana ait görüntüler ortaya çıktı. Deniz Arama ve Kurtarma Birliği ekipleri tarafından yüzeyden alınan ceset deniz polisine teslim edildi. İstanbul’da geçtiğimiz 20 Mayıs Pazartesi günü saat 22.00 sıralarında Kadıköy-Sirkeci seferini yapan vapurdaki İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi öğrencisi 23 yaşındaki Abdullah Eraydın, seyir halindeki vapurdan atlamıştı . Olayın ardından yolcuların ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ve Deniz Arama ve Kurtarma Birliği ekipleri, saatlerce arama yapmasına rağmen genci bulamamıştı. Vapurdaki yolcular cesedi görünce şoke oldu Aramalar devam ettiği esnada dün saat 15.00 sıralarında Kadıköy-Karaköy seferini yapan vapurdaki yolcular, deniz yüzeyinde hareketsiz yatan bir şahıs gördü. Gördükleri manzara karşısında şoke olan vatandaşlar durumu vapur yetkililerine bildirdi. Yetkililerin ihbarı üzerine olay yerine Deniz Arama ve Kurtarma Birliği ekipleri ve Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, denizdeki cesedi bota alarak deniz polisine teslim etti. Ceset tanınmaz hale gelmiş Yapılan incelemelerde uzun süredir suda kaldığı tespit edilen cesedin, denizdeki canlılar tarafından deforme edildiği ve tanınmaz hale geldiği belirlendi. Cesedin üzerinden ise Abdullah Eraydın adına düzenlenmiş kimlik çıktı. Bota alınan ceset Üsküdar’daki Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü Harem Tahlisiye Bot İstasyonu'na götürdü. İskeleye çıkartılarak polis ekiplerine teslim edilen gencin cenazesi, Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Öte yandan Polis ekipleri, olayla ilgili inceleme başlattı.

