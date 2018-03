Vanlı öğrencinin projesi sınırları aştı

-Projenin denenmesi görüntü

'Milli Temizlik Tankı' projesi, Finlandiya'daki yarışmada finale kaldı VAN



- Vanlı lise öğrencisi Gürkan Kılıç’ın yaptığı suyun kirlilik oranını tespit eden ‘Milli Temizlik Tankı’ projesi, Finlandiya'da düzenlenen yarışmada finale kaldı. Van Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesi 9. sınıf öğrencisi Gürkan Kılıç ile sınıf arkadaşlarının fikriyle oluşturulan ‘Milli Temizlik Tankı’ isimli proje, Finlandiya'da düzenlenen ve 36 ülkenin katıldığı yarışmada, binlerce proje arasında 'Nature and Environment' (Doğa ve Çevre) kategorisinde finale kaldı. Binlerce proje arasında finale kalan ‘Milli Temizlik Tankı’ projesi, saklama kabı ve pet şişelerden yapılan cihazın katı atıkları ve sudaki kirliliği tespit edip, yönünü otomatik olarak bulması ve sesli bir şekilde çağrı vermesiyle ilgi odağı oldu. Konuya ilişkin konuşan 9. sınıf öğrencisi Gürkan Kılıç, S.O.S. (Save Our Species) projesi kapsamında ürettiği ‘Milli Temizlik Tankı’nın Finlandiya'da 36 ülke arasında finallere kaldığını söyledi.



“Van Gölü’ndeki kirliliği dikkate aldık” Özellikle Van Gölü’ndeki kirlilik düzeyini dikkate alarak böyle bir proje tasarladıklarını dile getiren Kılıç, “Projemiz ile göldeki kirliliği tespit etmeyi amaçladık. Projemiz, katı atıkları tespit ediyor ve bizlere bildiriyor. Eklediğimiz yapay zekayla yönünü otomatik bulabiliyor” dedi.

“Eklediğimiz videomuzun beğenilip ve izlenmesi çok önemli” Amaçlarının kirliliği olabildiğince alt seviyelere indirmek olduğunu belirten Kılıç, jüri üyelerinin Youtube’ye eklenen görüntülerin beğeni ve izlenmesini de baz alacağını söyledi.



Kılıç, “Halkımızın su kaynaklarımızı daha fazla kirletmemesi için aldığımız bir önlemdir. Finlandiya’da finallere kalan projemizin jüri oylamasında Youtube’ye eklediğimiz videomuzun beğenilip ve izlenmesi de önemlidir. Malzemelerimizi hocamız temin etti. Projemizi pet şişe ve saklama kabından yaptık. Sudaki kirlilikle savaştığı için projemize ‘Milli Temizlik Tankı’ demeyi uygun gördük. Başarılı olursak, projemizi geliştirmeyi hedefliyoruz” diye konuştu.

“Her zaman başarının arkasındayız” Okul Müdürü Zeynel Abidin Akkuş ise, yapılan başarılı projeden dolayı Gürkan Kılıç’ı tebrik ettiğini belirterek, “Öğrencimizin projesinin dünyanın en iyi eğitim sistemine sahip Finlandiya'da yarışması gurur vericiydi. Okulumuz; kültürel, sosyal, sportif ve akademik başarısı her gün ilerleyen gözde ve köklü okullardan biridir. TUBİTAK projesinde de başka bir projemiz ile bölge ikincisi olduk. Bu S.O.S. projesi, Finlandiya’da 36 ülke arasında finale kaldı. Özellikle ricamız, Youtube’ye eklediğimiz videomuzun tıklanmasıdır. Öğrenci ve öğretmenimizi kutluyoruz. Her zaman başarının arkasındayız” şeklinde konuştu.