Vanlı öğrencilerin sosyal medyadan isteğini Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün yerine getirdi

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-Hasan Akgün röp

-Metin tilaver röp



( İSTANBUL )- Büyükçekmece Belediyesi, Van ile ‘Sevgi Köprüsü’ kurdu İSTANBUL



- Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi öğrencilerinin sosyal medya üzerinden yaptığı çağrıya kayıtsız kalmadı. Van’da yetiştirme yurtlarında kalan 15 kız öğrenci hem Beşiktaş maçını seyretti hem de 4 gün boyunca İstanbul’u gezdi. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Öğrenci Konseyi, ‘Sevgi Köprüsü’ adını verdikleri projeyi hayata geçirmek için sosyal medya üzerinden belediyelere çağrı yaptı. Yetiştirme yurtlarında kalan kız öğrencilerin İstanbul’da bir statta maç seyretmesinin planlandığı projeye Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün’den sosyal medya üzerinden yanıt geldi. Projenin hayata geçmesinin ardından yapılan program çerçevesinde Van’da yetiştirme yurtlarında kalan 15 kız öğrenci İstanbul’a geldi. Vodafone Park Stadı’nda Beşiktaş-Alanyaspor maçını izleyip geri döneceklerini tahmin eden kız öğrencilere Büyükçekmece Belediyesi 4 gün sürecek bir gezi programı hazırladı. Beşiktaş-Alanyaspor maçını statta canlı olarak seyreden kızlar boğaz turu, tarihi yarımada ziyareti, adalar, miniatürk gibi turisttik bölgeleri de 4 gün boyunca gezdi. Yetiştirme yurdunda kalan kız öğrenciler Van’a dönmeden önce Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün’e teşekkür ziyareti yaptı. Belediye binasında başkanla bir araya gelen kızlar Hasan Akgün’e teşekkür etti. “Devamı gelecek” Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Van İl Müdürlüğü ile ortaklaşa yapılan ‘Sevgi Köprüsü’ projesi hakkında konuşan Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, bu tür taleplere değer verdiğini belirtti.

Organizasyonun ilerleyen dönemlerde de devam edeceğini belirten Başkan Akgün, “Eve gittikten sonra gece geç saatlerde sosyal medyayı mümkün olduğunca takip etmeye çalışıyorum. Gece 2 gibi bu arkadaşlarımızın mesajını gördüm. Kendim cevap verdim arkasından da arkadaşlara talimat verdim. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığımızın Van İl Müdürlüğü ile iletişime geçildi. Daha sonra arkadaşlarımızla beraber İstanbul’da buluştuk. Bu tip talepler beni çok ilgilendirir. Kendimin verdiği bir karardı. Van’da, doğuda, güneydoğuda çok toplantılar yaptık. Bu toplantılarda çevreyi tanımaya çalıştık. Dolayısıyla bizim bu tip taleplere her zaman açık olduğumuzu ifade etmeye çalışıyorum. Bu çocuklarımızın İstanbul’a getirilmesi ve hayallerinin süslendirilmesinin onlara güç kaynağı olacağına inanan biriyim. Çocukların, Büyükçekmece ve İstanbul’dan mutlu olarak ayrılacaklarını görmek beni de mutlu etti. Bundan sonra Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Öğrenci Konseyi ve Aile ve Sosyal Politikalar Van İl Müdürlüğü ile bu ilişkilerimiz devam edecek” dedi.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Öğrenci Konseyi Genel Koordinatörü Metin Tilaver de sosyal medya üzerinden başlayan projede beklenenden daha fazla ilgi gördüklerini söyledi.



Düzenlenen gezi programının kendilerini çok mutlu ettiğini ifade eden Tilaver, “Biz öğrenci konseyi olarak bu tür sosyal sorumluluk projelerini elimizden geldiğince yapmaya çalışıyoruz. Sevgi evlerinde kalan kardeşlerimize daha önce tatmadıkları bir duyguyu yaşatmak istedik. Bir statta maç izletmeyi düşündük. Buraya getirdiğimiz öğrencilerin yüzde 80’i Beşiktaş taraftarı. Çok sayıda belediyeye yazdık. Bize olumlu dönüş yapan belediye Büyükçekmece Belediyesi oldu. 1 buçuk ayda projeyi tasarladık. Buraya gelirken sadece maçı izleyip döneceğimizi düşünüyorduk ama etkinlik takvimini görünce baya sevindik çünkü dolu dolu gözüküyordu” dedi.



