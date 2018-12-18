Vanlı Nurcihan’ın milyonda bir görülen yeteneği...Görme engelli Nurcihan, tüm notaları ezbere biliyor

-Nurcihan Arvas’ın flüt ve gitar çalıp şarkı söylemesi

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( VAN )- Nurcihan Arvas:- “Tek isteğim ‘O Ses Türkiye’ye katılmak” VAN



- Van’ın İpekyolu Belediyesi tarafından oluşturulan Engelsiz Yaşam Akademisinde müzik eğitimi gören ve milyonda bir görülen bir yeteneğe sahip olan görme engelli Nurcihan Arvas, tek isteğinin ‘O Ses Türkiye’ yarışmasına katılmak olduğunu söyledi.



Doğuştan görme engelli olan Nurcihan Arvas (19), milyonda bir görülen yeteneğiyle İpekyolu Belediyesi tarafından oluşturulan Engelsiz Yaşam Akademisine geldi. Burada ilk önce Kur’an-ı Kerim okumasını öğrenen Arvas, katıldığı hafızlık yarışmasında ise birinci oldu. Daha sonra müzik eğitimi almak isteyen Arvas, katıldığı müzik atölyesinde gitar çalmaya başladı.

Konserlere giden Arvas, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nde TRT Müzik’te sahne aldı. Daha önce de kendi imkanıyla blok flüt çalmasını bilen Arvas, “Bir yıl önce flüt çalmasını biliyordum, ama notaları bilmiyordum. Baran Hoca, öğrencilerle çalışırken onları dinledim ve notaları öğrendim” dedi.

Şu anda tüm notaları ezbere bilen Arvas, aynı anda basılan 6 notanın da neler olduğunu söyleyebiliyor. Engelsiz Yaşam Akademisi sayesinde güzel vakit geçirdiğini ifade eden Nurcihan Arvas, “Acun Ilıcalı’yı çok seviyorum. Tek isteğim ‘O Ses Türkiye’ yarışmasına katılmaktır” ifadelerini kullandı. Milyonda bir görülen yetenek Nurcihan Arvas’ın milyonda bir görülen bir yeteneğe sahip olduğunu dile getiren Engelsiz Yaşam Akademisi Müzik Öğretmeni Baran Atabay ise, “Nurcihan Arvas, Engelsiz Yaşam Akademisine geldiğinde ilk Kur’an-ı Kerim atölyesindeydi. Yaptığı birçok güzel çalışmayla kurumda adını duyurdu. Daha sonra müzik atölyesine geldi. Burada kendisine gitar eğitimi verdik. Biz, sesleri ezbere bildiğini bilmiyorduk. Piyanodaki seslerin hepsi ezberinde vardı, ama isimlerini bilmiyordu. Biz sadece isimlerini öğrettik ve birkaç ses çalışması yaptık” diye konuştu.

“Bu, çok ciddi bir yetenek” Nurcihan’ın apsolit (mutlak kulak) bir kulağa sahip olduğunu vurgulayan Atabay, “Mutlak kulak, piyanodan herhangi bir tuştan referans almadan bütün sesleri ezbere bilmektir. Nurcihan’da da böyle bir yetenek var. Piyanodan en az 6-7 tuşa basıldığında bütün seslerin tek tek isimlerini söylüyor. Bu, çok ciddi bir yetenek. Özel bir çocuk olmasına rağmen çok özel bir yeteneğe sahip. Gitar çalışmalarını devam ettirdikten sonra müthiş bir sese sahip olduğunu gördük. Hem Kur’an-ı Kerim’de okuduğu ayetlerle birlikte bunun geliştiğini düşünüyoruz. Birlikte birkaç parçanın yanında kendimize ait bir beste yaptık ve 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nde TRT Müzik’te canlı yayında sahne aldık. Bunun dışında şu an albüm üzerine çalışmalarımız oluyor. Her enstrümana ilgisi var, fakat biz daha çok bir ya da iki enstrüman üzerine yoğunlaşmasını sağlıyoruz. Böyle yaptığında diğer enstrümanları daha rahat öğrenebilecektir” dedi.

Nurcihan’ın isteği üzerine ‘O Ses Türkiye’ yarışması ile iletişim halinde olduklarını da dile getiren Atabay, “Nurcihan kızımızın oraya gidip sahneye çıkmasını istiyoruz. Oradaki insanların da çok ciddi olumlu yönde tepkiler vereceğine inanıyoruz. Çünkü Nurcihan gibi özel bir çocuğun böyle özel bir yeteneğinin olması çok önemli. Bu, milyonda bir rastlanan bir durumdur. Çok şanslıyız ki milyonda bir olan o öğrenciyi yanımızda bulunduruyoruz” şeklinde konuştu.

Baba Mehmet Cahit Arvas da, 4 çocuğundan ikisinin görme engelli olduğunu belirterek, “Eşim de hem işitme hem görme engelli. Nurcihan kızımız çok özel yeteneklere sahip. Ayrıca Acun Ilıcalı’yı çok seviyor. Ben Acun Ilıcalı’nın kızımı programa davet etmesini istiyorum” dedi.



