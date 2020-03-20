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20 Mart 2020 Cuma günü yayınlandı
Vanlı itfaiyecilerden sağlık çalışanlarına alkışlı destek

Vanlı itfaiyecilerden sağlık çalışanlarına alkışlı destek

itfaiyecilerin sağlık çalişmalarina destek vermeleri

Uttu Sağlık Çalışanları Kışla Yükselen İtfaiyeciler 

-İtfaiye araçlarının sirenlerinin çalması

( VAN ) VAN

- Vanlı itfaiyeciler işyeri önünde sağlık çalışanlarına destek için alkış tuttu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın çağrısının ardından dün tüm Türkiye saat 21.00'de sağlık çalışanlarına destek amacıyla balkonlarından yükselen alkışlar bu günde devam etti. Kampanya kapsamında Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Tuşba Grup Amirliği ekipleri, saat 21.00'da çalıştıkları kurumun bahçesine çıkıp vatandaşlara seslenerek "Biz sizin için buradayız. Lütfen sizde sağlığınız içinden evde kalın" deyip sağlık çalışanlarına destek için alkış tutup itfaiye araçları sirenlerini çalarak destek verdiler.
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