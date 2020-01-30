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30 Ocak 2020 Perşembe günü yayınlandı
Vanlı çocuklara tıraş jesti

Vanlı çocuklara tıraş jesti

Tıraş olan çocuklardan detaylar

Saç Bakımı Yarıyıl Tatili Sosyal Sorumluluk Projesi Kız Çocuklar Sosyal Sorumluluk 

-Çocukları ziyaret eden başkandan görüntü
-Röportajlar
-Diğer detaylar

( VAN ) VAN

- Van’ın Tuşba Belediyesi, yarıyıl tatilinde olan öğrencileri ücretsiz tıraş ediyor. Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman’ın talimatıyla hayata geçirilen sosyal sorumluluk projesi kapsamında yarıyıl tatilinin ardından okula başlayacak çocuklar için bir dizi etkinlik düzenlendi.
Belediye bünyesinde faaliyet gösteren kuaförler, kırsal mahallede yaşayan erkek öğrencileri tıraş ederken, minik kız çocuklarına ise saç bakımı yapıldı. Tıraş sırasını bekleyen çocukların hem heyecanlı hem de sevinçli oldukları dikkat çekti. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, ilçede bakıma muhtaç ailelere yönelik çalışmalar yaptıklarını hatırlattı. Özelde kırsal mahalleler olmak üzere tüm kesimlere devletin sıcak yüzünü göstermeye çalıştıklarına dikkat çeken Başkan Akman, “Herkese hizmet ulaştırmaya çalışıyoruz. Şimdi de okula başlayacak öğrencilerimizin tıraşını yapıyoruz. Özellikle kuaföre gitmeye imkanı olmayan çocuklarımıza böyle hizmet vermek istedik. Şimdiye kadar yaklaşık 2 bin yaşlı ve öğrencinin tıraşını yaptık” dedi.
Yarıyıl tatillerini dolu dolu geçirdiklerini dile getiren minik öğrenciler ise kendilerine ücretsiz tıraş desteği veren Tuşba Belediyesine teşekkür etti.
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