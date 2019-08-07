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07 Ağustos 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Vanlı çiftçilerin ürünleri değer buldu

Vanlı çiftçilerin ürünleri değer buldu

Tarladan görüntü

Kazancı Sebze Hali Tarım Erimli Hayvan 

-Tarlada hasat yapan kadınlardan görüntü
-Toplanan sebzeden görüntü
-Satışa sunulan ürünlerden görüntü
-Röportajlar
-Sertifika takdimi
-detaylar

( VAN ) VAN

- Van Tarım ve Orman İl Müdürlüğünce 2018 yılında uygulamaya konulan “İyi Tarım Uygulamaları (İTU)” projesi kapsamında üretim yapan çiftçilerin ürünleri değer buldu. Tarım ve Orman Bakanlığı, üreticilerin kazancını ve rekabet gücünü artırmak, tüketicilerin de sağlığını korumak amacıyla İTU projesini uyguluyor. Korumacı bir yönetim planı olan İyi Tarım Uygulamalarıyla; çevre, insan ve hayvan sağlığına zarar vermeden, elde edilen tarımsal ürünün sertifikalandırılarak tarımda izlenebilirlik, sürdürülebilir ve güvenilir ürün arzının sağlanması hedefleniyor. Bu kapsamda Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından toprak, su ve bitki analiz sonuçlarının temiz çıktığı 9 üreticiye sertifika düzenlendi.
Düzenlenen sertifika, Tarım ve Orman İl Müdürü İbrahim Görentaş başkanlığında 9 üreticiyi temsilen Gürpınar ilçesindeki bir üreticiye verildi.
Düzenlenen sertifika töreni sonrası açıklamalarda bulunan Tarım ve Orman İl Müdürü İbrahim Görentaş, iyi tarım uygulamalarının kontrollü tarım modeli olduğunu belirtti.
İyi Tarım Uygulamalarının topraktan sofraya kadar uzanan bütün üretim ve pazarlama aşamalarını kapsadığına dikkat çeken İl Müdürü Görentaş, “İnsan, hayvan ve çevreye zarar vermeden tarladan sofraya kadar bütün aşamalarının kontrol edildiği izlenebilir bir üretim modelidir. Çiftçimiz 100 dönümlük bir alanda üretim yapmaktadır. Domates, biber, patlıcan ve salatalık gibi ürünler yetiştiriyor. Bu İyi Tarım Uygulamalarını yaptığımızda vatandaş hangi ürünü aldığını, ilaç ve gübrelemenin zamanında yapıldığını belgelendiriyor. Ben bu anlamda çiftçimizi tebrik ediyorum. Amacımız bu gibi üreticilerimizin sayısını artırmaktır” dedi.
“100 dönüm arazide 500-600 ton ürün alabiliyorum” İyi Tarım Uygulamaları standartlarına göre üretim yapan üretici Şahin Toraman ise, üretimini yaptıkları sebzelerin hasadına 20 gün önce başladıklarını söyledi.

Ürünlerinin kaliteli, sağlıklı ve verimli olduğuna dikkat çeken Toraman, “Vatandaş bu tadı hiçbir yerde bulamıyor. Tüketiciler sebzenin aromasından memnundur. 100 dönüm arazide 500-600 ton ürün alabiliyorum. Ürünleri sebze halinde ve kurduğumuz iş yerimizde satışını yapıyoruz” diye konuştu.

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