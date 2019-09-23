Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
23 Eylül 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Vanlı annelerden Diyarbakır’daki annelere destek Haberi

Vanlı annelerden Diyarbakır’daki annelere destek Haberi

Kent meydanında bir araya gelen kadınlardan görüntü

Sivil Toplum Kuruluşu Basın Açıklaması Sivil Toplum Oturma Eylemi Terör Örgütü 

-Basın açıklaması

( VAN ) VAN

- Van'da bir grup kadın, dağa kaçırılan çocukları için HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi yapan annelere destek verdi. Cumhuriyet Caddesi üzerindeki kent meydanında aralarında sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin de olduğu bir grup kadın, dağa kaçırılan çocukları için HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi yapan anneler için bir basın açıklaması yaptı. Şehit Gazi Eğitim Birlik-Sen Van İl Başkanı Hakan Basuk'un da katıldığı açıklamada, kadınlar adına basın metnini okuyan Cumhuriyet Mahallesi Muhtarı Leyla Tanrıtanır, evlat nöbeti tutan ve sayıları her geçen gün artan anneler, babalar ve ailelere destek için toplandıklarını ifade ederek, “Yüreği yanmış, cesur, kararlı ve kahraman annelerin attıkları adım önemlidir. Çocukları için nöbet tutan ve yıllardır evlat hasreti çeken ailelerimiz, annelerimiz; toplumsal barışı, huzuru ve güvenliği dinamitleyen terör örgütü PKK ve iş birlikçilerinin kirli düzenlerini bozmak için tarihi bir duruş sergilemektedir. Teröre karşı bu dik duruş, her geçen gün çığ gibi büyüyerek destek görmektedir" dedi.
Ailelerin, eline silah tutuşturulan çocuklarının; askerine, polisine, vatanına, kardeşine silah sıkacak ölüm makinesine dönüştürüleceği endişesi taşıdığını vurgulayan Tanrıtanır, “Evlat nöbeti tutan ailelerimiz biliyorlar ki kimi siyasetçilerin çocukları en güzel okullarda okurken, en güzel yerlerde tatil yaparken, kendi çocukları dağda, taşta, sefalet ve korku içinde yaşamak zorunda kalıyor. Terör örgütü, çocukları için korkusuzca bekleyen ve teröre karşı haykıran kahraman, cesur ailelerin seslerini kısmak için çabalıyor. Ancak kararlı ve cesur ailelerimizi, annelerimizi susturamayacaklar. Şundan hiç şüphemiz yok, annelerimizin yüreğindeki ateş, terörü bitirecek. Biz çocukların yerlerinin ailelerinin yanı olduğunu, bölücü terör örgütünün kirli emellerine teslim edilmemesi gerektiğini biliyoruz. Bu yüzden Diyarbakır'daki annelere sonsuz destek için alanlardayız. Annelerimizin, ailelerimizin sesini duyacağız ve herkese duyuracağız" ifadelerini kullandı. Kandırılarak dağa giden gençlere de seslenen Tanrıtanır, "Gelin devletinize sığının. Aramıza nifak sokmaya çalışan, gençliğinizi elinizden alan, ailenizden, yurdunuzdan sizi koparan PKK terör örgütü ve uzantılarının maşası olmayın. Annelerinizin ve ailenizin yüreğindeki ateşi söndürün" diye konuştu.

İlgili Foto Galeriler
Gülerek geldiler! Şüpheliler arasında o da varGülerek geldiler! Şüpheliler arasında o da var
Çatışma çıktı! 1 terörist ölü, 3 terörist sağ yakalandıÇatışma çıktı! 1 terörist ölü, 3 terörist sağ yakalandı
DEAŞ hücre evinde canlı bomba operasyonu! İşte o anlarDEAŞ hücre evinde canlı bomba operasyonu! İşte o anlar
Yalçın Topçu Erzincan'da Referandumu AnlattıYalçın Topçu Erzincan'da Referandumu Anlattı
FETÖcülerin Eagle Üzerinden Yaptığı Gizli GörüşmelerFETÖcülerin Eagle Üzerinden Yaptığı Gizli Görüşmeler
İşte kamudan atılanların isim isim listesiİşte kamudan atılanların isim isim listesi
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı