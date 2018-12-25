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25 Aralık 2018 Salı günü yayınlandı
Vanlı Abdullah amcanın örnek hayvan sevgisi büyük takdir topluyor İzle

Vanlı Abdullah amcanın örnek hayvan sevgisi büyük takdir topluyor İzle

Gün ağarmasından görüntü

Bağlama Kış Mevsimi Hayvan Sevgisi Doğuş Yaz Mevsimi 

-Ahmet Çelebi’nin kuşlar için yem alması
-Yemlerin serpilmesi
-Kuşların serpilen yemi beklemesi
-Kuşların yem yemesi
-Çelebinin kuşları izlemesi
-Röportaj
-Diğer detaylar

( VAN )- Kuşlar korkmasın diye dondurucu soğukta evinden çıkarak yem bırakıyor- Kış boyunca gün ağarmadan yemleme yapan Abdullah Çelebi yazın satın aldığı buğdayı kışın kuşlara yediriyor VAN - Van’da yaşayan 65 yaşındaki Abdullah Çelebi, yazın satın aldığı buğdayı kış mevsimi boyunca kuşlara yedirirken, korkmamaları için de yemleme çalışmasını gün ağarmadan yapıyor. Van’da 17 yıl önce buğday pazarında beslenen binlerce güvercin, pazarın yıktırılmasıyla kışın yiyecek bulmakta sıkıntı çekiyor. Aç kalan bir kısım güvercine çevre esnafı sahip çıkarken, bir kısım güvercine ise Van Kalesi civarında ikamet eden Abdullah Çelebi isimli vatandaş sahip çıktı. Kış mevsiminde aç kalan yüzlerce güvercine sahip çıkan Çelebi, mayıs ayına kadar kuşlara ev sahipliği yapıyor. Her sabah gün ağarmadan önce bahçesinde kuşlara yem bırakan Çelebi, güneşin doğuşuyla birlikte gelen misafirlerini büyük bir keyifle izliyor. İHA muhabirine konuşan Abdullah Çelebi, aç kalan kuşlara 6 yıldan bu yana sahip çıktığını belirtti.
Kuşlar için her yaz mevsiminde bir ton yem aldığını ifade eden Çelebi, “Daha öncesinde Ahmed-i Hani Parkı’nın bulunduğu alanın yerinde buğday pazarı vardı. Van’ın bütün esnafı oradaydı. Buğday yiyen kuşlar da oraya alıştılar. Ben de o parka gidip kuşlara yem veriyordum. Daha sonra oraya gitmeme gerek yok diye düşündüm. Kuşları bizim buraya alıştırdım. 6 yıldır buraya buğday döküyorum. Şimdi de sürekli buraya geliyorlar. Her yaz ayında bir ton buğday alıyorum. Her gün buğdayı serperim. Kuşlar da sabah buğdayı yiyip giderler” dedi.
“Kuşlar korkmasınlar diye karanlıkta buğdayı serpiyorum” Kuşların korkup rahatsız olmaması için geceden veya gün ağarmadan yem döktüğüne dikkat çeken Çelebi, “Yemlerini gece serpiyorum ki sabah korkmasınlar. Kuşlar da alıştığı için burada buğdayın olacağını biliyorlar. Buğdayla birlikte kuşlar için su da bırakıyorum” diye konuştu.
“Poşetlerin ağzı bağlanarak çöpe atılmaması lazım” Vatandaşın yemek atıklarını döktükleri poşetlerin ağzını bağlamaması gerektiği konusunda tavsiyelerde bulunan Çelebi, sözlerini şöyle sürdürdü: “Ekmek parçaları ve yemek atıklarını hayvanlar için ayrı bırakılması lazım. Böyle yapıldığı zaman her tür hayvan faydalanır. Poşetlerin ağzı bağlanarak çöpe atılmaması lazım. Herkes poşetlerin ağzını kapatırsa onlar da aç kalırlar.”
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