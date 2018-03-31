Van YYÜ dünya rekoruna hazırlanıyor

-Rektörün açıklaması

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( VAN - HD)- Van’ın kurtuluş günü temalı 11 bin resim sergisi ile dünya rekoru VAN



- Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) kentin düşman işgalinden kurtarılışının 100. yılı dolayısıyla başlatdığı etkinlikler kapsamında dünya rekoruna hazırlanıyor. Van YYÜ, Van Valiliği ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle kentin düşman işgalinden kurtarılışının 100. yılı dolayısıyla başlatılan etkinlikler çerçevesinde kurtuluş günü temalı dünyanın en büyük açık hava çocuk resim sergisiyle büyük bir organizasyona ev sahibliği yapılıyor. Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Van YYÜ Rektörü Prof. Dr. Peyami Battal, kurtuluş günü temalı dünyanın en büyük açık hava çocuk resim sergisiyle ‘Dünya Çocuk Rekorları’nı kırarak unutulmaz bir etkinliğe imza atacaklarını belirtti.

Van YYÜ olarak ‘100’üncü Yılda 100 Etkinlik’ adı altında birçok program planladıklarını ifade eden Rektör Battal, “Özellikle 2 Nisan 2018 tarihine mahsus olmak üzere yaklaşık 10 etkinliğimizi bugüne yaydık. Bu etkinliklerden öne çıkacak en önemli etkinliğimiz şu olacak; yaklaşık 100 okula 11 bin civarında çocuğa Van kurtuluşu temalı resim yaptırdık. Bunun içinde ‘Dünya Çocuk Rekorları’ sistemine girmek için müracaatımızı yaptık. Bu noktada Van Valisinin destekleri oldu. Valilik, Van YYÜ ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile beraber Dünya Çocuk Rekorlarına girmiş olacağız. Bu da Van’ın kurtuluşunun 100’üncü yılı münasebetiyle yapılan etkinliklerde tarihe kayıtlı olarak geçmiş olacak” dedi.

Birinci Dünya Savaşında Van’dan Hoy Cephesine cephane taşırken soğuktan donarak şehit düşen 120 Vanlı kahraman çocuğun anısına ‘120 sanatçı ile 120 eser’ etkinliği de düzenleyeceklerini dile getiren Rektör Battal, “Resim alanında etkin olan ülkemizdeki sanatçılarımızı buraya çağırdık. 120 Vanlı kahraman çocuğumuz var. Kurtuluş harbinde cepheye malzeme götürüp, dönerken yolda soğukta donarak şehit olan çocuklar anısına 120 sanatçı ile 120 eser şekline dönüştürdük” diye konuştu.

“Van kurtuluşunun tanıtım filmi yapıldı” TRT’nin arşivinden yararlanarak kentin kurtuluşuyla ilgili bir tanıtım filmi oluşturduklarını söyleyen Rektör Battal, “Tanıtım filmimiz de bitmiş durumdadır. Geçmişte Van kurtuluşu nasıl anılıyordu, buna ilişkin TRT’den de kayıtları aldırdık ve bununla ilgili güzel bir çalışma yapıldı. Bu da yine sergilenmiş olacak” şeklinde konuştu.

“Van’a özgü pullar PTT’den alınacak” Kentte özgü pulların Posta ve Telgraf Teşkilatı (PTT) Genel Müdürlüğünce bastırıldığını anımsatan Rektör Battal, “Türkiye’de bu yıl itibariyle birçok kentin kurtuluşunun 100’üncü yılını yaşıyoruz ama burada Van’ı önemsedikleri için Van adına da bir pul bastırmış oldular. 2 Nisan itibariyle elimizde olacak. Postaya gidip, Van temalı pulu mektuplarımızın üzerine yapıştırmak suretiyle PTT Genel Müdürlüğüne teşekkür mektubumuzu postaya vereceğiz. Yine hatıra Van temalı pullarımızı PTT’den alıp çıkacağız” dedi.

“Van YYÜ kampüsüne 100 bin fidan ekilecek” Üniversite yerleşkesine Orman ve Su İşleri Bakanlığı ile birlikte 100 bin fidan ekileceğini sözlerine ekleyen Rektör Battal, “Uzun ve kalıcı olan etkinliklerden bir tanesi de 100 bin fidan dikeceğiz. Orman ve Su İşleri Bakanlığı ile birlikte bu çalışmayı yapacağız. Kampüsümüzde oldukça güzel bir yeşillendirme oldu. Bunu 100 bin fidanla beraber orman haline dönüştürdüğümüz zaman Van YYÜ kampüsü Türkiye’de orman içeriği açısından da önden gelen kampüslerden biri olacaktır” diye belitti. Kentin düşman işgalinden kurtarılışının 100’üncü yıl dönümü münasebetiyle “Van Kedisi Güzellik Yarışması” da düzenleyeceklerini dile getiren Rektör Battal, bu yarışmaları geleneksel hale getireceklerini kaydetti.

(YLM-ŞAK-Y)

