Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
26 Eylül 2019 Perşembe günü yayınlandı
Van YYÜ’de 'Uluslararası Türkoloji Araştırmaları Sempozyumu' başladı

Van YYÜ’de 'Uluslararası Türkoloji Araştırmaları Sempozyumu' başladı

Katılımcılardan görüntü

Tarım Bild Dans Gösterisi Öğrenciler 

-Saygı duruşu ve İstiklal Marşı
-Dans gösterileri
-Konuşmalar
-Diğer detaylar

( VAN ) Van YYÜ’de "Uluslararası Türkoloji Araştırmaları Sempozyumu" başladı VAN

- Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van YYÜ) ev sahipliğinde "Uluslararası Türkoloji Araştırmaları Sempozyumu" başladı.
Van YYÜ Cengiz Andiç Kültür Merkezinde 8 ülke ve 54 kurumdan 180 akademisyenin katılımıyla 3 gün sürecek "Uluslararası Türkoloji Araştırmaları Sempozyumu"nun ilk oturumu yapıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'yla başlayan program, üniversite konservatuar öğrencilerinin renkli Kafkas dans gösterisiyle devam etti. Programda bir konuşma yapan Van YYÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, Uluslararası Türkoloji Araştırmaları Sempozyumuna ev sahipliği yapmanın gururunu ve heyecanını yaşadıklarını belirtti.
Rektör Şevli, “Üniversitelerin varlık sebebi, araştırma yapmaktır. Aynı zamanda yapılan araştırmalar yoluyla üretilen bilginin gelecek nesillere aktarımının sağlanması ve sonuçların topluma ulaştırılması üniversitelerin görevidir. Türk kültürünü çok yönlü inceleyen bir bilim olarak Türkoloji veya Türklük bilimi araştırmalarının tarihi 18. yüzyıla kadar gitmektedir. 40 yıllık bir geçmişi olan üniversitemizin ilk kurulan bölümleri arasında Türk dili ve tarihi ile ilgili araştırma yapan ve öğrenim veren bölümler yer almaktadır. Türkoloji araştırmaları kapsamında üniversitemiz bünyesinde yapılan araştırmaların sonuçlarını ihtiva eden çok sayıda kitap, tez, makale, bildiri vardır. Bu sempozyum anılan süreçlere üniversitemiz adına yapılmış değerli bir katkıdır” dedi.
Sempozyum Düzenleme Kurulu Başkanı Doç. Dr. Murat Öztürk ile Van YYÜ Sosyal Bilimler Enstitü Müdürü Doç. Dr. Bekir Koçlar’ın birer konuşma yaptığı sempozyumun ilk oturumuna geçildi. Düzenlenen sempozyuma Van YYÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli’nin yanı sıra Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İsmail Hakkı Ekin, Van Ticaret Borsası Başkanı Nayif Süer, akademisyen ve çok sayıda öğrenci katıldı.
(YLM-MSA-Y)
İlgili Foto Galeriler
İşte kamudan atılanların isim isim listesiİşte kamudan atılanların isim isim listesi
Bakanlık Açıkladı : Bu Ürünleri Sakın AlmayınBakanlık Açıkladı : Bu Ürünleri Sakın Almayın
Faruk Çelik, Akdeniz İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulunu Bakanlıkta Kabul Etti.Faruk Çelik, Akdeniz İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulunu Bakanlıkta Kabul Etti.
O Görüntüleri Liseli Öğrencilere İzlettiO Görüntüleri Liseli Öğrencilere İzletti
Ankarada Şoke Eden GörüntülerAnkarada Şoke Eden Görüntüler
İstanbul'da Şiddetli Deprem Sonrası İlk Fotoğraflarİstanbul'da Şiddetli Deprem Sonrası İlk Fotoğraflar
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı