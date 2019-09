Van YYÜ’de akademik yıl açılışı

-Saygı duruşu ve İstiklal Marşı

-Konservatuvar dinletisi

-Konuşmalar

-Diğer detaylar



- Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesinin (Van YYÜ) kentin ve bölgenin göz bebeği olduğunu söyledi.



Cengiz Andiç Kültür Merkezi’nde 2019-2020 Akademik Yılı Açılış Töreni gerçekleştirildi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’yla başlayan program, üniversite konservatuar öğrencilerinin klasik müzik konseriyle devam etti. Programda daha sonra bir konuşma yapan Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, 1982 yılında kurulan Van YYÜ’nün gerek fiziki yapılaşma, gerek teknolojik altyapı, gerekse akademik personel ve öğrenci sayısı bakımından hızla gelişip büyüyen bir üniversite olduğunu belirtti.

Üniversitelerdeki eğitim kalitesi, bir ülkenin kalkınmasında ve dünyada söz sahibi olmasında büyük bir önem arz ettiğini ifade eden Vali Bilmez, “Bugün üniversitemizde eğitim kalitesi her geçen gün artarken, yapılan bilimsel çalışmalar akademik açıdan büyük kaktı sunmaktadır. İnşallah üniversitemize yeni başlayan ve hala devam eden öğrencilerimiz, kendilerine sunulan imkanları en iyi şekilde değerlendirerek birçok başarılı bilimsel çalışmalara imza atıp üniversitemizi, ilimizi, ülkemizi tüm dünyaya tanıtacaktır” dedi.

“Van YYÜ, kentimizin ve bölgemizin göz bebeğidir” Üniversitelerin sadece eğitim veren bilim yuvaları olmadığını, aynı zamanda sosyal ve kültürel anlamda bulunduğu kentlere büyük katkı sunan kurum olduğunu dile getiren Bilmez, sözlerini şöyle sürdürdü: “Üniversiteler bulundukları illere entegre olarak, o şehrin halkıyla bütünleşip, her alanda bilim ve insanları buluşturup, sosyal, ekonomik ve kültürel açıdan kalkınmasını sağlayan yapılardır. Van YYÜ, kentimizin ve bölgemizin göz bebeğidir. Bugüne kadar ilimizin ve ülkemizin kalkınmasında, bilim anlamında ilerlemesine katkı sunan üniversitemiz, bundan sonra bu misyonunu sürdürecektir. Bölgemizde yıldız gibi parlamaya başlayan üniversitemiz de; milletine, devletine, milli ve manevi değerlerine sahip çıkan bilim insanları yetişmeye devam edecektir.” ÖSYM Başkanlığı tarafından açıklanan 2019 Yükseköğretim Kurumları Sınavı yerleştirme sonuçlarına göre Van YYÜ’nün bir önceki yıla göre tercih edilirlik ve yerleşme oranın yükseldiğine dikkat çeken Van YYÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli ise, “Üniversitemiz genelinde lisans programlarının kontenjanlarına yüzde 92.11 oranında, ön lisans programlarının kontenjanlarına da yaklaşık yüzde 100 oranında yerleşme olmuştur. Bu sonuçlara göre üniversitemiz toplamda yüzde 96.06 tercih edilirlik oranına yükselerek, 2019 - 2020 eğitim öğretim yılında YKS - 2019 ile toplam 4 bin 977 yeni öğrenci Van YYÜ ailesine katılmıştır. Bunlara özel yetenek ile aldığımız öğrenciler dahil değildir” diye konuştu.

Plaket takdimi ve kadro atamaları gerçekleşen profesör öğretim üyeleri için cübbe giydirme töreniyle devam eden program, eski milletvekili Prof. Dr. Mithat Melen’in verdiği ilk dersle sona erdi. Törene Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, AK Parti Van milletvekilleri Osman Nuri Gülaçar, İrfan Kartal ve Abdulahat Arvas, Cumhuriyet Başsavcısı Oğuzhan Dönmez, İl Emniyet Müdürü Mehmet Suat Ekici, İpekyolu Kaymakamı Sinan Aslan, Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, Van TSO Yönetim Kurulu Başkanı Necdet Takva, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

