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03 Nisan 2018 Salı günü yayınlandı
Van YYÜ’de 10 bin fidan dikildi

Van YYÜ’de 10 bin fidan dikildi

Fidan ekimi detay

Düşman İşgali Ormanlı Öğrenciler İşbirliği Protokolü Rektör 

-Protokolün imzalanması
-Konuşmalar
-Alanda fidan ekimi

( VAN -HD) VAN

- Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) ile Neova Sigorta tarafından kentin düşman işgalinden kurtarılışının 100. yılı dolayısıyla “1 fidan 1 insan” sloganıyla 10 bin fidan dikildi. Van YYÜ ile Neova Sigorta arasında imzalanan protokol kapsamında üniversite yerleşkesinde “1 fidan 1 insan” sloganıyla dikilen 10 bin fidan toprakla buluşturuldu. Fidan dikim törenine Van YYÜ Rektörü Prof. Dr. Peyami Battal, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Kazankaya, Neova Sigorta Bölgeler ve Acenteler Satış Direktörü Oğuzhan Evinç, Neova Sigorta bölge yetkilileri, öğrenciler ile üniversite personelleri katıldı.
Rektörlük binasında imzalanan işbirliği protokolünün ardından açıklamalarda bulunan Van YYÜ Rektörü Prof. Dr. Peyami Battal, üniversite için hayırlı bir iş için imza attıklarını belitti. Neova Sigorta ile berber 10 bin civarında bitkiyi toprakla buluşturduklarını ifade eden Rektör Battal, “Dikilen fidanların bakımını devam ettireceğiz. Dikilen fidanlarla ilgili altyapımız çok iyi. Bu altyapı kapsamında yeni dikeceğimiz ağaçların bakımını sürdüreceğiz ve Neova Sigorta adında bir ormanlık oluşacaktır. Neova Sigorta Satış Direktörü Oğuzhan Evinç’e teşekkür ediyorum” dedi.
Van YYÜ’nün kendilerine sunduğu imkanlar için teşekkür eden Neova Sigorta Bölgeler ve Acenteler Satış Direktörü Oğuzhan Evinç ise, “İhtiyacı olan üniversiteler bize ulaşırlarsa bununla ilgili destek vermeye devam edeceğiz. Bizim için ağacın önemi çok büyük ve buna vesile olabiliyorsak ne mutlu bize” diye konuştu.
Yapılan konuşmaların ardından hatıra ormanı alanına giden YYÜ Rektörü Battal ve beraberindekiler, yaklaşık 10 bin fidanın ilkini toprak ile buluşturdu.
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