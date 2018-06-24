Van Valisi Zorluoğlu eşiyle birlikte oyunu kullandı

-Sandık görevlilerini selamlaması

-Oy kullanma işlemi

-Açıklama



( VAN -HD) VAN



- Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Murat Zorluoğlu, Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi kapsamında eşi Sevcan Zorluoğlu’yla birlikte oyunu kullandı. Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Zorluoğlu, saat 10.30 sıralarında oy kullanmak için eşi Sevcan Zorluoğlu ile birlikte Edremit ilçesinde bulunan Hilmi Irak Ortaokuluna geldi. 1214 numaralı sandıkta oyunu kullanan Vali Zorluoğlu, okul çıkışında gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye'nin genelinde olduğu gibi Van’da da saat 08.00'den itibaren bütün sandıklarda sorunsuz bir şekilde oy verme işleminin başladığını belirtti.

Van’da 640 bin seçmenin 2 bin 51 sandıkta oy kullanacağını ifade eden Vali Zorluoğlu, “Kaymakam arkadaşlarımızın ve güvenlik birimlerimizin verdiği bilgiler çerçevesinde, bütün sandıklarımız sabah vaktinden önce sandık kurulu başkanı, üyeleri ve güvenlik kuvvetlerimizle birlikte sandık bölgelerine zamanında ulaştırıldı. Okullarımız zamanında açıldı. Herhangi bir eksiklik, aksaklık olmadı. Gerek seçim öncesi, gerekse bugün aldığımız tedbirler çerçevesinde şu ana kadar seçimi olumsuz etkileyecek, vatandaşlarımızın özgür ve hür iradeleriyle oy vermelerini kısıtlayacak herhangi bir hadise meydana gelmemiştir. Saat 17.00’a kadar oy verme işlemi ve akabinde sandıkların ilgili ilçe seçim kuruluna ulaşması sürecinde herhangi bir sorun yaşanmasını beklemiyoruz. Herhangi bir sorunun yaşanmaması için de devlet olarak her türlü tedbiri almış bulunmaktayız” dedi.



