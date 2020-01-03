Van Valisi Bilmez, Erciş Hayvan Kesim Merkezinde incelemelerde bulundu

-Eski kesimhaneyi gezmesi

-Vali Bilmez’in açıklamaları



( VAN ) VAN



- Van Valisi ve Büyük Şehir Belediye Başkan vekili Mehmet Emin Bilmez Erciş hayvan kesim merkezinde çeşitli incelemelerde bulundu. Beraberinde Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu ile birlikte yapımı tamamlanan yeni hayvan kesimhanesi ile eski kesimhanede incelemelerde bulunan Van Valisi ve Büyük şehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, incelemelerinin ardından yaptığı açıklamada, bölgenin en büyük hayvan kesim merkezlerinden biri olan Erciş'e, Van Büyük Şehir Belediyesinin DAP desteğiyle yaptırdığı yeni model hayvan kesimhanesi binasını yerinde gördüklerini belirterek, ‘’ Van Büyük Şehir Belediyesinin DAP desteğiyle yaptırdığı yeni model modern hayvan kesimhanesi inşaatı tamamlandı. İnşallah yakında devreye alınacak. Bu arada, eski kesimhane de faal durumda hizmet vermeye devam ediyor. Yan tarafından hemen hayvan pazarımız mevcut. Bugün burada hem inşaatı biten kesimhaneyi görmek, hem de var olan kesimhaneyi görüp eksikliklerin tespiti için incelemelerde bulunduk. Hayvan kesimhanesi bölgenin en faal kesimhanelerinden biridir. İnşallah daha sağlıklı ve hijyen bir ortamda kesim hanelerimiz Erciş'e ve bölgeye hizmet verecektir’’ dedi.

Van Valisi ve büyük şehir Belediye başkan vekili Mehmet Emin Bilmez buradaki incelemelerinin ardından, kara yolu ile Van'a hareket etti.



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