Van Shopping Fest'e muhteşem açılış

-Açılış kurdelesinin kesilmesi görüntü

-Kortej yürüyüşü ve Mehteran takımı gösterisi görüntü

-Keman gösterisi

-Vali Zorluoğlu'nun konuşması;

-Van TSO Başkanı Necdet Takva ve vatandaştan röportaj



( VAN - HD)- Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Murat Zorluoğlu:“Van'da güzellikler hiç bitmeyecek” VAN



- Van Valiliği himayesinde kentin ekonomisini canlandırmak amacıyla 15 Mart-5 Nisan 2018 tarihleri arasında düzenlenecek olan ‘Shopping Fest’, renkli görüntülerle açıldı. Van Ticaret ve Sanayi Odası (Van TSO), Van Büyükşehir Belediyesi, İpekyolu Belediyesi ve Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA) ana paydaşlarıyla gerçekleştirilen "Van Shopping Fest", kortej yürüyüşüyle start aldı. Festival kapsamında valilik önünde bir araya gelen Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Murat Zorluoğlu, Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Rektörü Prof. Dr. Peyami Battal, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yavuz Özfidan, DAKA Genel Sekreteri Halil İbrahim Güray, İl Emniyet Müdürü M. Suat Ekici, Van TSO Başkanı Necdet Takva, İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Cemil Öztürk, STK temsilcileri, İranlı turistler ve çok sayıda vatandaş, Cumhuriyet Caddesi'ndeki festival alanına yürüdü. Yürüyüş güzergahında Büyükşehir Belediyesi Mehteran Takımı ve halk oyunları ekipleri gösterileri de sergilendi. Zorluoğlu ve beraberindekiler, kurulan stantlarını gezerek yapılan çalışmalarla ilgili bilgi aldı. Festival alanında kemancı Utku Barış Andaç’ın gösterisinin ardından kürsüye çıkan Vali Zorluoğlu, bu yıl Van Shopping Fest'in dördüncüsünü düzenlediklerini belirtti.

Artık Van'da güzelliklerin hep yaşayacağını ifade eden Zorluoğlu, “Van'da güzellikler hiç bitmeyecek. Ülkemizde çok az şehir alışveriş festivali yapabiliyor. Bu bakımdan Van'da bu yıl dördüncüsünü düzenliyor olmaktan büyük bir mutluluk ve onur duyuyoruz. Alışveriş festivalimiz 20 gün sürecek ve çok farklı etkinlikler ve güzel aktivitelerle Van Shopping Fest devam edecektir. Cadde ve sokaklarımızda sizleri mutlu edecek ve heyecanlandıracak ve Van'ın moralini yükseltecek çok güzel bir festival ile beraber olacağız. Sürprizlerimiz olacak, sokak konserleri, kapalı mekan konserleri, havai fişek gösteriler ile misafirlerimizi ağırlayacağız. Yoğun alışveriş imkanlarıyla bu sene Van her senekinden daha güzel bir alışveriş festivalini yaşayacak” dedi.

Kent Meydanı müjdesi Kent için güne güzelliklerle başladıklarını ifade eden Zorluoğlu, Bakanlar Kurulu kararıyla ‘Kent Meydanı’ projesinin hayata geçirileceği müjdesini verdi. Kararın bugünkü Resmi Gazetede yayınlandığını anımsatan Zorluoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: “Festival dışında hükümetimizden güzel bir haber geldi. Bugün de resmi gazetede yayınlandı. Şu anda alışveriş festivalimizin açılışını yaptığımız bu meydan da dahil olmak üzere 25 bin dönümlük alan üzerine kent meydanı yapıyoruz. Hükümetimize müteşekkiriz, Van için hayırlı uğurlu olsun. Önümüzdeki yıllarda Van Shopping Fest, bu dar alanda değil, yeni kent meydanında start alacaktır.” “Çok onur verici bir çalışma oldu” Van TSO Başkanı Necdet Takva ise, ilk Van Shopping Fest’i 2015 yılında yaptıklarını hatırlatarak, “Bunun bir marka haline geldiğini görmek mümkün. Şehrin her tarafı cıvıl cıvıl, bütün insanların katılımıyla valilik himayesinde bu çalışmayı 100 yıllara sığdıracak bir festivale dönüştürmüş olmanın gururunu yaşıyoruz. Çok keyifli olduğunu düşünüyorum. Lansman esnasında bazı eleştiriler oldu, ama bu coşkulu katılımı, sahiplenen bir faaliyete dönüştüğünü keyifle izliyoruz” diye konuştu.

Van Shopping Fest’e katılmaktan onur duyduklarını belirten vatandaşlar da, Van’da bu tür etkinliklerin artarak devam edeceğine inandıklarını söylediler. (YLM-MSA-Y)

