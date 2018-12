Van OSB yatırımcıları bekliyor İzle

-Başkan Aslan'ın açıklaması

-detaylar



( VAN )- OSB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Aslan:- ”Bizler her anlamda yatırımcıların yanında olacağız” VAN



- Van Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Aslan, 4’üncü etabın alt yapı ve parselleme çalışmalarının tamamlandığını ifade ederek, “Buraya gelecek olan tüm yatırımcılarımızın her anlamda yanında olacağız” dedi.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan OSB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Aslan, 2000 yılında kurulan Organize Sanayi Bölgesinin 5 etaptan oluştuğunu ifade ederek, 1,2 ve 3’üncü etaplarının tamamlanarak tahsis edildiğini söyledi.



Üç etapta toplam 136 sanayi parselinin olduğunu dile getiren kurulan Aslan, “Parsellerimizin tamamına yakını şu anda üretimde. Sadece 5 parselimizin inşaat ve ruhsatlandırma çalışmaları devam etmektedir” dedi.

60 hektardan oluşan 4’üncü etabının 30 Kasım 2018 tarihi itibariyle bütün alt yapılarının tamamlanıp, tahsise hazır duruma geldiğini belirten Aslan, “4’üncü etabımız yolları, doğalgaz, temiz su, elektrik ve Telekom hatları ile beraber şu an tamamlanmış vaziyettedir. Bizler OSB yönetimi olarak bugün itibariyle ilimize yatırım yapacak olan yatırımcıları bekliyoruz. OSB’yi büyütmek, ilimizin ve bölgemizin üretimi ve istihdamına katkı sunmak için bu yerleri hazır etmiş vaziyetteyiz. Şu an 23 sanayi parselimizle hazırız. Bu sanayi parsellerimiz, burada üretim yapacak olan iş adamlarımızın üretim kapasitelerine ve üretim hacimlerine göre çeşitli büyüklükte parsellenmiş vaziyettedir. Sadece istihdam oluşturacak, ilin ve ülkenin ekonomisine katkı sunacak, ihracat yapacak firmaları bekliyoruz” ifadelerini kullandı. OSB’ye yatırım yapacak tüm iş adamlarının yanında olacaklarının altını çizen Başkan Aslan, “İlimize ve bölgemize yatırım yapacak olan her iş adamımızın sonuna kadar yanındayız. Yatırımcılarımız hiç bir şekilde idari konuda sıkıntı yaşamayacaklar. Biz bütün mülki idareler, yerel yönetimler, OSB yönetimi ve diğer STK’larla birlikte yatırımcılarımızın yanında olacağız” diye konuştu.

Ülke olarak her zaman üretimin yanında olduklarını da sözlerine ekleyen Aslan, “İstihdam rakamlarımızın düşürülmesi ve üretimde sürekliliğin yaşanması için, organize sanayi bölgelerini desteklemek gerekiyor. Bizler bu konuda tüm gelecek olan yatırımcılara ve sanayicilere güvence veriyoruz. Bütün çalışmalarını destekleyeceğiz. Yeter ki gelsinler; ilimizin ve ülkemizin ekonomisine, üretimine katkı, istihdamına destek sunsunlar” şeklinde konuştu.