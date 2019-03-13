Van merkezli terör operasyonu İzle

: - Operasyondan detaylar - Gözaltına alınan zanlılar - Terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik 3 ilde düzenlenen operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındıVAN (AA) - Van merkezli 3 ilde düzenlenen terör operasyonunda 9 zanlı yakalandı.İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, terör örgütü PKK/KCK'ya üye olmak, yardım ve yataklık etmek suçundan hakkında kuvvetli şüphe bulunan kişilere yönelik Van , Denizli ve Tekirdağ'da operasyon düzenlendi. Terörle Mücadele ve Özel Harekat ekiplerince, belirlenen 11 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda, Van 'da 7, Denizli'de 1 ve Tekirdağ'da 1 şüpheli gözaltına alındı.Zanlıların adreslerinde ve üst aramalarında örgütsel doküman ile çok sayıda dijital malzeme ele geçirildi.Operasyonda, 2 şüphelinin daha yakalanmasına çalışılıyor.
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