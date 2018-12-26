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26 Aralık 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Van merkezli terör operasyonu İzle

Van merkezli terör operasyonu İzle



: - Şüphelilerin adliye getirilmesi - Terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik 7 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 16 şüpheliden 6'sı tutuklandıVAN (AA) - Van merkezli 7 ilde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan 16 kişiden 6'sı tutuklandı.İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamada, Erciş Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, terör örgütüne yardım yataklık edenlere yönelik operasyon düzenlendiği belirtildi.Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:"24 Aralık 2018'de Erciş merkezli Van , Ankara, Iğdır, Bolu, Bitlis, Tekirdağ ve Erzurum'da icra edilen 'Şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Ahmet Çelik Operasyonu' sonucunda gözaltına alınan 16 şüphelinin adliyedeki işlemleri tamamlanmıştır. Söz konusu şüphelilerden 6'sı tutuklanmış, 8'i hakkında adli kontrol kararı verilmiş, 2'si serbest bırakılmıştır."

Adli Kontrol Terör Örgütü Irak Trol 

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