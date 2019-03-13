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13 Mart 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Van merkezli terör operasyonu: 9 gözaltı

Van merkezli terör operasyonu: 9 gözaltı

Operasyondan görüntü

Akalan Terör Operasyonu Terör Örgütü Silahlı Terör Örgütü 

-Gözaltındakilerden görüntü

( VAN ) VAN

- Van merkezli üç ilde YDG-H içerisinde bulunan ve milislik faaliyetlerinde bulunduğu tespit edilen 9 şüpheli gözaltına alındı. Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, PKK/KCK silahlı terör örgütünün ve işbirlikçilerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmaların aralıksız devam ettiği belirtildi. Açıklamada, “13 Mart 2019 günü Müdürlüğümüz Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerimizce; YDG-H içerisinde bulunan ve milislik faaliyetlerinde bulunduğu tespit edilen Van merkezinde 4, Başkale ilçesinde 2, Çaldıran ilçesinde 2, Özalp ilçesinde 1, Denizli’de 1 ve Tekirdağ’da 1 olmak üzere 3 ilde 11 şüpheliye yönelik yapılan eşzamanlı operasyonda; 9 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmıştır. Gözaltına alınan şüphelilerin ikamet, iş yeri ve üst aramalarında çok sayıda dijital materyal ve örgütsel dokumanlar ele geçirilmiştir” denildi.
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