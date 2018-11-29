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29 Kasım 2018 Perşembe günü yayınlandı
Van merkezli terör operasyonu

Van merkezli terör operasyonu

- Yakalanan telefonlar - Terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındıVAN (AA) - Van merkezli 4 ilde düzenlenen terör operasyonunda 7 şüpheli yakalandı.İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik Mersin, Adana ve Siirt ile Van 'ın Çatak ilçesi kırsalında "Şehit Güvenlik Korucusu Ali Ogün" operasyonu düzenlendi.
Operasyonda, terör örgütüne yardım ve yataklık yaptığı iddia edilen 7 şüpheli gözaltına alındı.Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada 13 cep telefonu, 13 SIM kartı, hafıza kartları, harici ve taşınılabilir bellekler, bilgisayar kasası ve örgütsel doküman ele geçirildi.

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