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25 Aralık 2018 Salı günü yayınlandı
Van merkezli terör operasyonu - 16 kişi gözaltına alındı

Van merkezli terör operasyonu - 16 kişi gözaltına alındı



: - Van merkezli terör operasyonu - Operasyon öncesi hazırlıkları - Operasyondan detaylar Van merkezli terör operasyonu - Terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik 7 ilde düzenlenen operasyonda 16 kişi gözaltına alındıVAN (AA) - Van merkezli 7 ilde düzenlenen terör operasyonunda 16 şüpheli yakalandı.İl Emniyet Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığı ekipleri "Hebun" kod adlı Musa Hakir isimli teröristin ifadesi doğrultusunda terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik Van 'ın Erciş ilçesi ile İstanbul, Ankara, Bolu, Iğdır, Tekirdağ ve Erzurum’da 24 kişiye yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi.
"Şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Ahmet Çelik" adı verilen operasyonda 16 şüpheli gözaltına alındı.Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramada iki ruhsatsız tüfek ve çok sayıda dijital malzeme ele geçirildi.Diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma devam ediyor.

Akalan Terör Operasyonu Terör Örgütü 

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