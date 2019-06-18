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18 Haziran 2019 Salı günü yayınlandı
Van merkezli rüşvet operasyonu: 15 gözaltı İzle

Van merkezli rüşvet operasyonu: 15 gözaltı İzle

Gözaltına alınanların adliyeye çıkarılması

( VAN ) VAN

Adli Kontrol Akalan İpekyolu Rüşvet Operasyonu Irak 


- Van İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülmekte olan soruşturma kapsamında suç işlemek amacıyla örgüt kurmak suretiyle rüşvet almak/vermek suçundan gözaltına alınan 15 kişiden 4’ü tutuklandı. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Van İl Sağlık Müdürlüğü ve Van Yüzüncü Yıl Üniversitesinde görevli bazı personel tarafından rüşvet almak suretiyle sahte evrak ve belge düzenledikleri bilgisinin alınması üzerine üç ay süreyle teknik takip yapıldı. Suç şebekesinin üyelerinin tespit edilmesi üzerine İpekyolu, Tuşba, Edremit, Çatak ve Gürpınar ilçelerinde 16 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonda 15 şüpheli şahıs yakalanırken, 1 şüpheliyi yakalama çalışmalarına devam ediliyor. Adli makamlara sevk edilen 15 şüpheliden 9’u tutuksuz yargılanmak üzere adli kontrol ile serbest bırakılırken, 4’ü ise tutuklanarak cezaevine gönderildi. (MSA-Y)
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