Van merkezli PKK/KCK operasyonu: 6 tutuklama İzle



- PKK/KCK terör örgütüne yardım/yataklık yaptığı ve terör örgütünün sözde sivil savunma birlikleri bünyesinde faaliyet gösterdiği değerlendirilen şahıslara yönelik Van merkezli düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 16 kişiden 6’sı tutuklandı. Erciş Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca, PKK/KCK silahlı terör örgütüne yönelik yürütülmekte olan soruşturma kapsamında, Van İl Jandarma Komutanlığınca PKK/KCK silahlı terör örgütüne yardım/yataklık yaptığı ve terör örgütünün sözde sivil savunma birlikleri bünyesinde faaliyet gösterdiği değerlendirilen şahıslara yönelik 24 Aralık tarihinde operasyon düzenlendi.

Erciş merkezli Van, Ankara, Iğdır, Bolu, Bitlis, Tekirdağ ve Erzurum’da icra edilen ‘Şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Ahmet Çelik Operasyonu’ sonucunda gözaltına alınan 16 şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 6’sı tutuklanırken, 8’i hakkında da adli kontrol kararı verildi.

Şüphelilerden 2’si serbest bırakıldı.

