Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
10 Eylül 2019 Salı günü yayınlandı
Van merkezli 6 ilde terör operasyonu: 23 gözaltı

Van merkezli 6 ilde terör operasyonu: 23 gözaltı

araçların operasyona çıkması

Terör Operasyonu Emniyet Müdürlüğü Terör Örgütü Polis Ekipleri Silahlı Terör Örgütü 

-özel harekat polisinin bir eve operasyon düzenlemesi
-gözaltına alınanlar
-emniyet müdürlüğüne götürülmeleri

( VAN ) VAN

- Van merkezli 6 ilde polis ekipleri tarafından PKK/KCK silahlı terör örgütünün ve işbirlikçilerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmalar kapsamında, aralarında HDP İl Eş Başkanı Yadışen Karabulut’un da bulunduğu 23 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, PKK/KCK silahlı terör örgütünün ve işbirlikçilerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmaların devam ettiği belirtildi.Açıklamanın devamında ise “Yapılan çalışmalar kapsamında; 10 Eylül 2019 günü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, KCK çatısı altında olan ve örgütün yasama organı DTK yapılanması içerisinde faaliyet yürüttüğü değerlendirilen 23 şüpheliye yönelik Van merkezli Diyarbakır, Ağrı, Iğdır, Bitlis ve Hakkâri illerinde yapılan eş zamanlı operasyonda aralarında HDP Van İl Eş Başkanı Yadışen Karabulut, bazı HDP ilçe başkanlarının da bulunduğu 23 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin ikamet, iş yeri ve üst aramalarında; 1 adet tabanca, 1 adet şarjör, 25 adet fişek, çok sayıda dijital materyal ve örgütsel dokümanlar ele geçirilmiştir. Gözaltına alınan şüphelilerin müdürlüğümüz deki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edileceklerdir” denildi.
İlgili Foto Galeriler
DEAŞ hücre evinde canlı bomba operasyonu! İşte o anlarDEAŞ hücre evinde canlı bomba operasyonu! İşte o anlar
Gülerek geldiler! Şüpheliler arasında o da varGülerek geldiler! Şüpheliler arasında o da var
Çatışma çıktı! 1 terörist ölü, 3 terörist sağ yakalandıÇatışma çıktı! 1 terörist ölü, 3 terörist sağ yakalandı
Ankara'da kan donduran cinayet!Ankara'da kan donduran cinayet!
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı