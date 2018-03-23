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23 Mart 2018 Cuma günü yayınlandı
Van merkezli 15 ilde FETÖ operasyonu: 12 gözaltı

Van merkezli 15 ilde FETÖ operasyonu: 12 gözaltı

-ARŞİV-

Jandarma Muvazzaf Asker Akalan Terör Örgütü Silahlı Terör Örgütü 

-operasyon görüntüsü
-emniyetten detay
-araç gelişi

( VAN ) VAN

- Van merkezli 15 ilde FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün asker yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 12 kişi gözaltına alındı. Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Van Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Türk Silahlı Kuvvetleri içerisindeki FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün asker yapılanmasına yönelik soruşturma yürütüldüğü belirtildi. Açıklamada, “Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerimizce 22 Mart 2018 günü Van merkezli 15 ilde eş zamanlı yapılan operasyonda; Kara Kuvvetleri ve jandarma personeli 8 muvazzaf asker ve 4 eski asker olmak üzere toplam 12 şahıs yakalanarak gözaltına alınmış, 2 sivil ile 2 muvazzaf asker olmak üzere toplam 4 firari şahsın yakalama çalışmaları devam etmekte olup, gözaltına alınan şüpheli şahısların işlemleri devam etmektedir” denildi.
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