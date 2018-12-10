Van Kitap Fuarına yoğun ilgi Haberi

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( VAN ) VAN



- Van Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen ‘Van Kitap Fuarı’, vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gördü. 7 Aralık Cuma günü Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Fuar Kongre Merkezinde açılışı gerçekleştirilen Van Kitap Fuarı, ilk hafta sonunda binlerce vatandaş tarafından ziyaret edildi. 150 yayınevi ve 150'den fazla yazarın yer aldığı fuar, Doğu Anadolu Bölgesinin en büyük kitap fuarı olma özelliğini taşıyor. Şiir dinletileri, panel, söyleşi ve imza günlerinin düzenlendiği fuarda, okuyucular sevdikleri kitapları da yazarlarına imzalatma imkânı buluyor. Kitap fuarının organizasyonluğunu üstlenen Eylül Fuarcılık Genel Koordinatörü Remzi Çayır, geçen yıl 100 yayınevi ile fuar alanında yer aldıklarını ifade ederek, sayının bu sene 150’yi aştığını anımsattı. Çayır, “Türkiye’nin birçok yerinde kitap fuarları düzenliyoruz. Ayrıca ülkemizin ihracatına yön veren uluslararası arenada da birçok fuar organize ediyoruz. Amacımız her zaman için kitapları geniş kitlelerle buluşturmak. Yazarla okuyucuyu aynı atmosferde buluşturmayı hedef belirlemişiz. Bu anlamda fuarın düzenlenmesinde Van Büyükşehir Belediyemiz başta olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz” dedi.

Fuar alanında özellikle çocuklara yönelik zengin kitap seçeneklerinin kendilerini oldukça mutlu ettiğini vurgulayan Nermin Erol ise, “Burada kırtasiyelerdeki fiyatın neredeyse yarısına kitapları temin edebiliyoruz. Sevdiğim, takip ettiğim birçok yazarın kitaplarını imzalatıp alabiliyoruz. Çok zengin ve geniş bir kitap içeriği var. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Fuar alanını gezen öğrencilerden Veysel Kılınç ise, aradıkları tüm kitapların stantlarda mevcut olduğunu ve fiyatlarının da uygun olduğunu ifade ederek, geçen yıla göre yeni yayın evlerinin de fuara zenginlik kattığını belirtti.

Panel, söyleşi, şiir dinletisi ve çocuk atölyeleri gibi birçok kültürel etkinliğin yer aldığı fuar, 16 Aralık Pazar gününe kadar açık olacak.

