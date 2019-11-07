Van kedisi ‘Su’ güzelliğini dünyaya kanıtladı Haberi

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( VAN )- Van kedisi ‘Su, uluslararası yarışmada bütün ödülleri kaptı- Van kedileri uluslararası ilk ödülünü aldı VAN



- Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van YYÜ) bünyesinde bulunan Van Kedi Villası’nda bakımı titizlikle yapılan ‘Su’ isimli kedi, İstanbul’da düzenlenen uluslararası kedi güzellik yarışmasında tüm ödülleri alarak güzelliğini dünyaya kanıtladı.Van kedileri, 31 Ekim 2019 tarihinde İstanbul'da kapılarını açan Petzoo Türkiye 2019 Uluslararası Evcil Hayvan Ürün Malzeme ve Aksesuar Tedarikçileri Fuarı kapsamında Mutlu Kediler Derneğinin katkılarıyla düzenlenen Uluslararası Mutlu Kediler Yarışması'nda podyuma çıktı. ‘Başak’ ve ‘Su’ isimli kardeş kediler, düzenlenen güzellik yarışmasında 15 farklı ülkeden yaklaşık 200 kedi ırkı arasında bütün ödülleri aldı. Özellikle ‘Su’ isimli kedi; en iyi tüy, en iyi ev kedisi, en iyi besili kedi ve en uyumlu kedi kategorisinde birinci oldu.Cana yakınlığı, beyaz ipeksi kürkü, aslan yürüyüşü, tilki kuyruğuna benzeyen uzun ve kabarık kuyruğu, değişik göz renkleri ve suya düşkünlüğüyle kentin en önemli değerlerinden olan Van kedileri, düzenlenen uluslararası yarışmayla birlikte güzelliklerini bütün dünyaya kanıtladı.“Van kedisi şampiyonların şampiyonu oldu”Ödülleri alan kardeş kediler için Van Kedi Villası’nda bir etkinlik düzenlendi.

Etkinlik kapsamında konuşan Van YYÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, 15 ülkeden 200’e yakın kedi ırkının katıldığı yarışmaya Su isimli Van kedisiyle katıldıklarını belirtti.

Van kedisinin bütün şampiyonların katıldığı yarışmada şampiyonların şampiyonu olduğunu ifade eden Rektör Şevli, “Van kedimiz düzenlenen yarışmada bütün ödülleri topladı. Çok güzel bir sonuçla döndüler. Bu yarışmayla da dünyanın en güzel kedisi olduğu tescillenmiş oldu. Emeği geçen hocamıza teşekkür ediyoruz. Dünya güzeli kedimiz birincilik ödülünü aldı. Biz üniversite olarak kedimize sahip çıkacağız” dedi.

“Van kedisi, yarışmanın birincisi seçildi”Van Kedisi Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Abdullah Kaya ise Başak ve Su isimli kedilerinin dünyanın 15 farklı ülkesinden birçok kedi ırkının katıldığı yarışmada boy gösterdiğini söyledi.



Kaya, “Dünyadan birçok ülkeden birçok kedi ırkı bu yarışmaya katıldı.

Her kedi ırkı öncelikle kendi ırkıyla yarıştı. Kendi kategorisinde birinci olan kedi ırkıyla biz bir daha yarıştık. Biz bu kategorilerde birinci olduk. Dolayısıyla Van kedisi bu yarışmanın birincisi seçildi. En iyi tüy, en iyi ev kedisi, en iyi besili kedi ve en uyumlu kediler kategorisinde Van kedisi birinci oldu. Van kedisinin uluslararası anlamada tescillenmiş olması bizim için çok değerli oldu” diye konuştu.

“Hedefimiz dünya şampiyonu olmak”Van kedisinin artık uluslararası derece kaydı olduğuna dikkat çeken Kaya, sözlerini şöyle sürdürdü:“Uluslararası anlamda bize 5 nesil kayıt lazım. Biz bu kayıtlarımızın ilkini başlatmış olduk. Bu yarışmada en iyi kazanımız da o oldu. Van kedisinin ve ilinin tanıtımında uluslararası anlamda çok büyük katkısının olacağını düşünüyoruz. Bu anlamda Van kedisine verilen emeğin boşa olmadığını ve giderek daha iyi bir performans gösterdiğini görmüş olduk. Hakemler Van kedisine inanılmaz ilgi gösteriyordu. Hakemlerin her dediğine harfiyen uygulayan kedi, yine Van kedisi oldu. Kedilerimiz adeta hakemlerle konuştular ve öyle birinci oldular.”



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