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07 Kasım 2019 Perşembe günü yayınlandı
Van kedisi 'Su' en güzel kedi seçildi

Van kedisi 'Su' en güzel kedi seçildi

Van kedisi "Su" en güzel kedi seçildi

: - "Kedi Villası"nın dış genel planı - Bahçedeki Van kedileri - En güzel kedi seçilen "Su"nun madalyalarıyla poz vermesi - YYÜ Rertörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli'nin açıklaması - Van Kedisi Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Abdullah Kaya'nın açıklaması - Kedilerin birbiriyle oynaması Van kedisi "Su" en güzel kedi seçildi - İstanbul'da düzenlenen "Uluslararası Mutlu Kediler Yarışması"nda podyuma çıkan Van kedisi "Su", 200 tür arasında birinci seçildi - Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli: - "Yarışmadan çok iyi bir sonuçla döndük. Bu yarışmayla Van kedisinin dünyanın en güzel kedisi olduğu tescillendi"VAN (AA) - Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Van Kedisi Araştırma ve Uygulama Merkezince koruma altında tutulan Van kedilerinden "Su", İstanbul'da düzenlenen "Uluslararası Mutlu Kediler Yarışması"nda birinci oldu.Cana yakınlığı, beyaz ve ipeksi kürkü, aslan yürüyüşü, uzun ve kabarık kuyruğu, değişik göz renkleri ve suya düşkünlüğüyle öne çıkan Van kedileri, yerli yabancı herkesin ilgisini çekiyor.YYÜ Van Kedisi Araştırma ve Uygulama Merkezince "Kedi Villası"nda koruma altına alınan kardeş kediler "Su" ve "Başak", 2 ve 3 Kasım'da İstanbul'da gerçekleştirilen "7. Uluslararası Evcil Hayvan Ürün Malzeme ve Aksesuar Tedarikçileri Fuarı" kapsamında düzenlenen "Uluslararası Mutlu Kediler Yarışması"nda podyuma çıktı.Yarışmada "Su", jüriden en yüksek puanı alarak birinci oldu. - "Kedimiz şampiyonların şampiyonu oldu"YYÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, gazetecilere yaptığı açıklamada, 15 ülkeden 200 kedi ırkının yer aldığı yarışmadan çok iyi bir sonuçla döndüklerini söyledi.

Şevli, "Kedimiz, şampiyon kedilerin katıldığı yarışmada şampiyonların şampiyonu oldu. En güzel kedi seçilerek bütün ödülleri aldı. Bu yarışmayla Van kedisinin dünyanın en güzel kedisi olduğu tescillendi." dedi.
- "Kedilere verilen emekler boşa gitmedi" Van Kedisi Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Abdullah Kaya da şu bilgileri verdi:"Yarışmada ilk olarak her kedi kendi ırkı arasında yarıştı, burada kedimiz birinci oldu. Kategori birincileriyle yapılan yarışmada da yine birinci olduk. Dolayısıyla kedimiz yarışmanın birincisi seçildi. Van kedisinin kentin tanıtımına önemli katkısı olacağını düşünüyoruz. Van kedisine verilen emekler boşa gitmedi. Hak edilen bir birincilikti. Dolayısıyla dünyada güzelliği tescillenen kedilerimize ziyaretçi sayısının artacağını düşünüyoruz."

Yarış Şampiyon Gori 

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