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03 Nisan 2018 Salı günü yayınlandı
Van'ın kurtuluş yıl dönümünde fener alayı düzenlendi

Van'ın kurtuluş yıl dönümünde fener alayı düzenlendi

Fener alayı görüntü

Sivil Toplum Kuruluşu Fener Alayı Düşman İşgali Havai Fişek Gösterisi Havai Fişek 

-Bayraklı, meşaleli yürüyüş detay
-Dilek fenerlerinin uçuruluşu detay
-Havai fişek görüntü

( VAN ) VAN

- Van'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında fener alayı düzenlendi.
Van Valiliği, Van Büyükşehir Belediyesi ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen fener alayında Beşyol Meydanı'ndan Devlet Tiyatrosu'na kadar yürüyüş gerçekleştirildi.
Yürüyüşte gençler dev Türk bayrağı açarken, yöresel müzikler dinletildi. Halkın yoğun katılımıyla yapılan yürüyüşün ardından Devlet Tiyatrosu bahçesinde dilek fenerleri uçuruldu. Etkinlikler havai fişek gösterisi ile noktalandı. Halkın yoğun ilgi gösterdiği etkinliklere Vali Yardımcısı Sinan Aslan, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Peyami Battal, Van İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Hamdi Gülpınar, Gençlik ve Spor İl Müdürü Nevzat İnanç, Kültür ve Turizm İl Müdürü Muzaffer Aktuğ ve çok sayıda sivil toplum kuruluşu temsilcisi katıldı.

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