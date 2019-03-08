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08 Mart 2019 Cuma günü yayınlandı
Van'ın kadın şoförleri güven veriyor İzle

Van'ın kadın şoförleri güven veriyor İzle



: - Otobüs hareket merkezinden görüntü - Van Büyükşehir Belediyesinin otobüs şoförü Serap Ulfer'in araç sürmesi - Serap Ulfer'in konuşması - Ahmet Ebiri ile röportaj - Vahdet Şenol ile röportaj - Van Büyükşehir Belediyesinin otobüslerinde şoförlük yapan kadınlar, görevlerini en iyi şekilde yerine getirmeye çalışıyor - Serap Ulfer: - "Kadın nasıl otobüs kullanır, diye söyleniyorlardı. Fakat zaman geçtikçe bu olumsuz tepkiler yerini güvene bıraktı"VAN (AA) - Van Büyükşehir Belediyesinin otobüslerinde şoförlük yapan kadınlar, yolculara güven veriyor.Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Ulaşım Dairesi Başkanlığına bağlı şehir içi otobüslerde 5 yıldır görev yapan 3 kadın sürücü, görevlerini en iyi şekilde yerine getirmeye çalışıyor.Sabah erken saatte Otobüs Hareket Merkezine gelerek vardiya saatlerini takip eden kadın sürücüler, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde de direksiyon başında.Şehrin birçok noktasına ulaşım hizmeti veren kadınlar, yolculara güven veriyor.Açıklamada görüşlerine yer verilen şoför Serap Ulfer, artık herkesin trafikte kadın sürücüleri görmeye alıştığını belirtti.
Vatandaşlardan olumlu tepkiler aldığını vurgulayan Ulfer, şu ifadeleri kullandı:"Mesleği yapmak isteyen başka kadınların olması da bu işin öncüsü olarak bizleri mutlu ediyor. Yolcularımızın ilk başta bir çekingenliği oluyordu. 'Kadın nasıl otobüs kullanır' diye söyleniyorlardı. Fakat zaman geçtikçe bu olumsuz tepkiler yerini güvene bıraktı. Bizler bir işi sadece erkeklerin değil, kadınların da yapabildiğini göstermek istiyoruz. Sayının da artacağını düşünüyorum. Talepler de bu yönde."Ahmet Ebiri, kadınların daha titiz araba kullandığını belirterek, "Her vatandaş görevini iyi yapabiliyorsa kadını erkeği fark etmez. Bizim yöremizde bu işi en çok erkekler yapıyor. Kadın şoförlerin daha çok yaygın olması gerekiyor." dedi.
Vahdet Şenol da kadın ve erkeğin eşit olduğunu dile getirerek, "Gerekli kurslardan geçmişse hiçbir şey olmaz. Kadın pilotları görüyoruz. Uçak kullanıyorlar. Bizim kadınlarımız da neden otobüs kullanmasınlar? Tebrik ediyorum." diye konuştu.

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