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17 Haziran 2018 Pazar günü yayınlandı
Van’ın Erciş ilçesinde teröristlere ait bir sığınak imha edildi İzle

Van’ın Erciş ilçesinde teröristlere ait bir sığınak imha edildi İzle

Sığınaktan çekilmiş fotoğraflardan yapılan klip

Terörle Mücadele Spor Ayakkabı Diş Fırçası Terör Örgütü Teröristler 

-Ele geçirilen malzemeler

( VAN ) VAN

- Van'ın Erciş ilçesinde jandarma ekipleri tarafından teröristlerin barınma alanlarına yönelik düzenlenen operasyonda tespit edilen 1 adet sığınak ve içerisinde buluna muhtelif yaşam malzemeleri imha edildi. Van Valiliğinden yapılan açıklamada, “Erciş İlçe Jandarma Komutanlığınca; PKK/KCK terör örgütünün barınma alanlarına yönelik aralıksız devam eden operasyonlar kapsamında; 16 Haziran 2018 günü, Erciş İlçesi Aladağlar bölgesinde Şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Ahmet Çelik operasyonu icra edildi. Operasyon sonucunda tespit edilen 1 adet sığınakta; 1 takım terörist kıyafeti, 3 çift çorap, 4 çift spor ayakkabısı, 2 adet çaydanlık, 9 paket sigara, 1 adet bardak, 1 adet kaşık, 1 adet makas, 1 adet çakı, 1 adet diş fırçası, 1 adet diş macunu, 2 adet tarak, 4 adet tıraş makinası başlığı, 1 adet tıraş makinası, 1 kutu tıraş makinası yağı, 1 adet tıraş makinası pili, 1 adet jelikan kapağı, 1 adet patlamış ampul başlığı ele geçirilmiş ve söz konusu sığınak kullanılmaz hale getirilmiştir. Bölgemizde halkın huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik olarak terörle mücadele faaliyetlerine aralıksız devam edilmektedir” denildi.
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