Van'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümü İzle
: - Valilik önünden detaylar - Vali Zorluoğlu konuşma - Kortej yürüyüşü - Folklor gösterisi - Tören alanından detaylar - Gösterilerden detaylar VAN (AA) - törenlerle kutlandı.Valilik önünde düzenlenen tören, Vali ve Belediye Başkan Vekili Murat Zorluoğlu ve Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Korgeneral Salih Karataş'ın, Atatürk anıtına çelenk koymasıyla başladı. Vali Zorluoğlu, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından yaptığı konuşmada, Van 'ın düşman işgalinden kurtarılışının 100. yıl dönümünde, kurtuluş bayramını bir kez daha gururla, heyecanla ve coşkuyla kutladıklarını söyledi.
"2 bin 500 Zeve şehidimizi, Van genelinde katledilen 30 bin Van lı Müslümanı, imam Server'i, Ali İhsan Sabis'i, Naifa Ana'yı, 120 kahraman çocuğu ve binlerce isimsiz neferi rahmetle ve minnetle anıyor, önlerinde saygıyla eğiliyoruz." dedi. Bugün, gerek merkezi idare gerekse yerel yönetimler eliyle bu atılımı daha da ileriye taşımanın gayreti içinde olduklarını anlatan Zorluoğlu, şunları kaydetti:"İnşallah Van 'ı tarihine ve medeniyetine yakışır günlerine yeniden kavuşturacağız. Bu doğrultuda, pek çok ülkeye birkaç saat mesafedeki Van 'ın potansiyelini açığa çıkarmak üzere gayretle çalışıyor, Sayın Cumhurbaşkanımız ve Hükümetimizden de bu anlamda tam destek alıyoruz."Tarihi İpekyolu'ndan günümüze uzanan ticaret yolu, Ortadoğu ile Orta Asya'nın buluştuğu bir merkez olan, bu yüzden de uğruna büyük mücadeleler verilen Van 'ın geçmişinin olduğu kadar geleceğinin de parlak olduğunu vurgulayan Zorluoğlu, şu sıralar kentin, aslında düşman işgalinden kaynaklı olmasa da yeniden bir inşa sürecinden geçtiğini söyledi.
Zorluoğlu, şöyle devam etti:"2011 yılında yaşanan büyük depremin yaraları, devletimiz ve hükümetimiz eliyle hızlı şekilde sarıldıktan sonra sıra; eksik bırakılan hizmet ve yatırımları Van lılarla buluşturmaya gelmiştir. Son 1 yıldır yeniden yıldızı parlayan Van , 100. kurtuluş yılında; gelişen, üreten, büyüyen ve tüm bunların etkisiyle huzurla anılan bir kent kimliğine bürünmüştür. Van 'ın kurtuluşunu kutladığı şu günlerde ülkemiz de bağımsızlığının 100. yılına doğru emin adımlarla ilerlerken, önümüzde 2023, 2071 gibi, hem kentimiz hem ülkemiz açısından büyük kıymet taşıyan hedeflerimiz var. Bizler de Van 'ın kurtuluşunun 100'üncü yılında bu hedefler doğrultusunda önemli icraatların hayata geçirilmesi konusunda, devletimizin de yardımıyla çalışmalarımızı sürdürüyoruz.Elbette ki 100. kurtuluş yılında kalkınması ivme kazanmış bu kentin en büyük ihtiyaçları barış ve huzur ortamının tesisidir. Allah'ımıza hamd olsun, devletimizin ve milletimizin kararlılığı ile 1 yıl gibi bir sürede terörün kentteki tüm yapılanmasına son verdik. Bu kadim şehrin, 100. yılında bir dünya kenti olmasının önündeki en büyük engeli, böylelikle def ettik, sizlerin destekleriyle de bundan böyle inşallah bu topraklarda artık terörün esamesi okunmayacak. Bu vesileyle, Allah güvenlik güçlerimizin ve bu toprak için canını veren tüm şehitlerimizin mekanını cennet eylesin."Valilik önünden başlayan kortej yürüyüşü ve halk oyunları ekiplerinin gösterisinin ardından festival alanında devam eden törende mehteran takımı da Van türkülerinden eserlerin yer aldığı bir konser sundu.Törende Vali Zorluoğlu, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Gülşen Orhan ve davetliler halay çekti.Tören basketbol, paten ve bisiklet serbest stil şov ekiplerinin gösterileriyle son buldu.