Van’ın düşman işgalinden kurtarılışının 100’üncü yıldönümü etkinliklerle kutlanıyor Haberi

-Vali Zorluoğlunun konuşmaları

-Folklor gösterileri

-Bisiklet, paten ve basketbol şovları

-Diğer detaylar



( VAN -ÖZEL) VAN



- Van’ın düşman işgalinden kurtarılışının 100’üncü yıldönümü düzenlenen etkinliklerle kutlanıyor. Sabah saatlerinde Van Valiliği bahçesinde düzenlenen tören, Atatürk büstüne çelenk bırakılması, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı.

Törende konuşan Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Murat Zorluoğlu, Van’ın düşman işgalinden kurtarılışının 100. yıl dönümünü kutlamanın gururunu, heyecanını ve coşkusunu yaşadıklarını belirtti.

Urartulara başkentlik yapan, Selçuklu ve Osmanlı’dan önemli izler taşıyan, kadim medeniyetler coğrafyası Van’ın, Birinci Dünya Savaşı’nda uğradığı mezalimin etkisiyle 3 yıl içerisinde adeta harabeye çevrildiğini ve 100 bin olan nüfusunun 3 binlere gerilediğini ifade eden Zorluoğlu, “Yağma ve yıkımlara maruz kalan şehrimiz, Allah’ın yardımı ve hiçbir zulmün ilelebet payidar olamayacağı gerçeğiyle; nihayet 2 Nisan 1918’de Ali İhsan Sabis komutasındaki 4. Kolordunun yetişmesiyle kurtuluşa ermiştir. Dile kolay gelen bu eşsiz mücadele, unutmayalım ki; üzerinde yaşadığımız şehrin “Belde-i şüheda” yani şehitler beldesi unvanını almasına vesile olmuştur” dedi.

Bugün gerek merkezi idare gerekse yerel yönetimler eliyle bu atılımı daha ileriye taşımanın gayreti içinde olduklarını vurgulayan Zorluoğlu, “İnşallah Van’ı tarihine ve medeniyetine yakışır günlerine yeniden kavuşturacağız. Bu doğrultuda, pek çok ülkeye birkaç saat mesafedeki Van’ın potansiyelini açığa çıkarmak üzere gayretle çalışıyor, Cumhurbaşkanımız ve hükümetimizden de bu anlamda tam destek alıyoruz. Tarihi İpekyolu’ndan günümüze uzanan ticaret yolu, Ortadoğu ile Orta Asya’nın buluştuğu bir merkez olan, bu yüzden de uğruna büyük mücadeleler verilen Van’ın geçmişi olduğu kadar geleceği de parlaktır” ifadelerini kullandı. 2011 yılında yaşanan büyük depremin yaralarının, devletin ve hükümetin eliyle hızlı şekilde sarıldığını dile getiren Vali Zorluoğlu, “Sıra eksik bırakılan hizmet ve yatırımları Vanlılarla buluşturmaya gelmiştir. Son bir yıldır yeniden yıldızı parlayan Van, 100. kurtuluş yılında; gelişen, üreten, büyüyen ve tüm bunların etkisiyle huzurla anılan bir kent kimliğine bürünmüştür. Van’ın kurtuluşunu kutladığı şu günlerde ülkemiz de bağımsızlığının 100. yılına doğru emin adımlarla ilerlerken, önümüzde 2023, 2071 gibi, hem kentimiz hem ülkemiz açısından büyük kıymet taşıyan hedeflerimiz var. Bizler de kurtuluşunun 100’üncü yılında bu hedefler doğrultusunda önemli icraatların hayata geçirilmesi konusunda, devletimizin de yardımıyla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Elbette ki 100. kurtuluş yılında kalkınması ivme kazanmış bu kentin en büyük ihtiyaçları; barış ve huzur ortamının tesisidir. Allah’a hamdolsun, devletimizin ve milletimizin kararlılığı ile bir yıl gibi bir sürede terörün kentteki tüm yapılanmasına son verdik. Bu kadim şehrin, 100. yılında bir dünya kenti olmasının önündeki en büyük engeli, böylelikle def ettik. Sizlerin destekleriyle de bundan böyle inşallah bu topraklarda artık terörün esamesi okunmayacaktır” şeklinde konuştu.

Konuşmalarında 14 Nisan’da turizmin startının Van’dan başlatılacağını da hatırlatan Zorluoğlu, “Turizm kenti olma yolunda emin adımlarla ilerleyen kentimiz, bu yıl turizm sezonu açılışına, Kültür ve Turizm Bakanımızın da iştiraki ile ev sahipliği yapacak. İnşallah bu gelişme de turizm faaliyetlerimize hatırı sayılır katkı sağlayacak. Van’ımız, 100. kurtuluş yılını inşallah, yüzleri güldüren hizmetlerle, bu anlamlı yıla yakışan etkinlik ve programlarla, huzur ve güven içerisinde geçirecek. Ülkemizin adeta yeni bir Kurtuluş Savaşı mücadelesi verdiği bu dönemde, duamız odur ki; Allah Van’ımıza ve ülkemize bir daha düşman işgali tehlikesi yaşatmasın. Bu düşüncelerle; gelecek 100 yılın en değerli kentlerinden biri olması için büyük gayret gösterdiğimiz kadim şehir Van’ı düşman işgalinden kurtaran ecdadımızı tekrar rahmet ve şükranla anıyor, hepinizin bayramını kutluyorum” dedi.

Daha önce düzenlenen yarışmalarda dereceye girenlere ödüllerinin verildiği tören, Cumhuriyet Caddesi üzerinde başlayan Kkrteş yürüyüşü ile devam etti. Halk oyunları ve mehteran gösterisinin sunulduğu etkinliklerde basketbol, paten ve bisiklet şovları izleyicileri büyüledi. Etkinlikler gün boyu devam edecek.

