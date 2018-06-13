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13 Haziran 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Van'ın ardından Bitlis'te de koyun intiharı...200 koyun uçurumdan atlayarak telef oldu

Van'ın ardından Bitlis'te de koyun intiharı...200 koyun uçurumdan atlayarak telef oldu

olay yerinden görüntüler

Jandarma 

--arşiv-
-telef olan koyunların görüntüsü(Van)

( BİTLİS )-Uçurumdan atlayan 300 koyundan 200’ü telef oldu BİTLİS

- Bitlis’in Tatvan ilçesinde uçurumdan atlayan koyunlardan 200’ü telef oldu. Alınan bilgilere göre olay, bugün sabah saatlerinde Tatvan ilçesine bağlı Çanakdüzü köyünün Bağmeşe mezrası kırsalındaki dağlık alanda meydana geldi. Dağda otlayan yaklaşık 300 koyundan bir tanesinin uçurumdan atlamasıyla diğerleri de peşinden atladı. Yaşanan olayda ilk belirlemelere göre 200’ün üzerinde koyun telef olurken, birçok koyun da yaralandı. Sürüye bakan çobanın haber vermesi üzerine olay yerine giden koyun sahipleri, gördükleri manzara karşısında şok oldular. Olayın yetkili mercilere de haber verilmesi üzerine Tatvan İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ve jandarma ekipleri olay yerine giderek inceleme başlattı. Öte yandan Van'ın Gürpınar ilçesinde de uçurumdan atlayan yaklaşık 200 koyun telef oldu.
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