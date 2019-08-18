Van Gölü sahilleri Ege ve Akdeniz plajlarını aratmıyor...Mollakasım Plajı havadan görüntülendi İzle

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( VAN -ÖZEL) VAN



- Denize kıyısı olmadığı halde Türkiye’nin tek mavi bayraklı plajı olma unvanına sahip Van Gölü’nün Mollakasım Plajı, Ege ve Akdeniz sahillerini aratmıyor. Dünyanın en büyük sodalı gölü, Türkiye’nin ise en büyük gölü olan Van Gölü’nün kıyıları, yaz aylarında yerli ve yabancı turistlerle dolup taşıyor. Denize kıyısı olmadığı halde geçtiğimiz yıl Türkiye’de mavi bayrak verilen ilk plaj olan Tuşba Belediyesi'nin Mollakasım Plajı'nda hafta sonu yoğunluğu yaşandı. Hava sıcaklığının 30-35 dereceyi bulduğu Van’da yerli ve yabancı turistler, Van Gölü’ndeki plajlara akın ediyor. Turistler, özellikle Tuşba Belediyesi tarafından yapılan Mollakasım Plajını tercih ediyor. Burada plaja gelen turistler, hem mangal yakıp piknik yapıyor hem de göle girerek serinliyor. İHA muhabirine konuşan Hasan Gülsevinç isimli vatandaş, herkesin mavi bayraklı plaja gelmesini tavsiye ettiğini belirtti.

Van Gölü suyunun cilde iyi geldiğini ifade eden Gülsevinç, batıda denize girdiği zaman temizlik açısından rahatsız olurken, Van Gölü’nde aynı sorunu yaşamadığını söyledi.



“Antalya’dan farkı yok” Mavi bayraklı plajın güzel olduğunu dile getiren Erkan Aysan isimli vatandaş ise, “Van’ın güzel bir tanıtıma ihtiyacı var. Bu suyun varlığından haberdar olmayan çok insan var. Geçtiğimiz günlerde Antalya’ya gitmiştim, bence aralarında bir fark yok. Bu plaj mavi bayrağı hak ediyor. Gelen insanlar da bunu hemen fark eder” dedi.

Van Gölü kıyısında birçok piknik alanı olduğunu, ama en iyi alanın Mollakasım Plajı olduğunu savunan Hilmi Kaşkal isimli vatandaş da, Mollakasım kıyısının çok temiz olduğuna dikkat çekti. Antalya ve İstanbul gibi illerde denize girdiğini, ancak Van Gölü suyunu tercih ettiğini dile getiren Zeki Kaşkal isimli vatandaş da, halkın bu plaja sahip çıkarak temiz tutması gerektiğini kaydetti.



