Van Gölü sahilindeki gelincik tarlaları doğal fotoğraf stüdyosuna dönüştü

-Fotoğrafçıların Kırgız Türkleri’nin fotoğraflarını çekmesi

-Kırgız Türkü Kenan Aytaç’ın konuşması

-Kırgız Türkü Ayses Hazar’ın konuşması

-Evrensel Fotoğrafçılar Derneği Başkanı Ali Dağer’in konuşması



( VAN )- Kırgız Türkleri yöresel kıyafetleriyle fotoğrafçılara modellik yapıyor VAN



- Van Gölü’nün Erciş ve Muradiye ilçeleri sahilindeki gelincik tarlaları doğal fotoğraf stüdyosuna dönüşürken, Kırgız Türkleri ise giydikleri yöresel kıyafetler ve bindikleri atlarıyla fotoğraf tutkunlarına modellik yapıyorlar. Van Gölü’nün mavisi ve gelinciklerin kırmızı renkleriyle oluşan doğal manzara, fotoğraf tutkunlarının en çok tercih ettiği mekanlar arasında yer alıyor. Muradiye Kaymakamlığının desteğiyle Van Gölü sahilinde Kırgız Türkleri tarafından kurulan Atayurdu Otağı’ndaki Kırgız Türkleri de, giydikleri yöresel kıyafetler ve atlarıyla birlikte fotoğraf tutkunlarına modellik yapıyorlar. Van Gölü sahilinde bulunan Ünseli Mahallesi'ndeki Atayurt Otağı’nın işletmeciliğini yapan Kırgız Türkü Kenan Aytaç, Van Gölü sahillerinde açan kırmızı gelincik çiçeklerinin bulunduğu alanların yerli ve yabancı turistlerle fotoğraf tutkunlarının ilgisini çektiğini söyledi.



Aytaç; “Buraya gelen fotoğrafçılara bölgeyi tanıtmak maksadıyla bizlerde modellik yapıyoruz. Elimizden geldiği kadar bölgenin tanıtımına katkıda bulunmak için rol oynuyoruz. Buraya gelen fotoğrafçılar bizlerden at üstünde, atı koştururken, ok atarken ve kılıçlı gösteriler yaparken fotoğraflarımızı çekiyorlar. Buradaki gelincik tarlaları doğal bir fotoğraf stüdyosuna dönüşmüş bir durumda” dedi.

Fotoğrafçılara yöresel kıyafetleriyle modellik yapan Ayses Hazar da, Kırgız Türkü olduğunu belirterek, “Atayurt Otağı’nda çalışıyorum. Van Gölü kenarındaki gelincik tarlasında fotoğraf çekimleri yapıyoruz. Atayurdu Otağı’na gelen misafirlere ve fotoğrafçılara modellik yapıyoruz. Geleneksel kıyafetlerimizi giyerek onlara yardımcı oluyoruz. Buralar çok güzel yerler, gelinciklerin 15 günlük bir ömürleri kalmış. Gelen misafirlerimiz de kıyafetlerimizi giyip fotoğraf çekiyorlar, ata binip çeşitli etkinlikler yapıyorlar” ifadelerini kullandı. “Van Gölü çevresi tam bir doğal stüdyo” Gelincik tarlasında arkadaşlarıyla birlikte fotoğraf çeken Evrensel Fotoğrafçılar Derneği Başkanı Ali Dağer ise, “Burada kış mevsimi uzun geçtiği için fotoğrafçı arkadaşlarımıza kapalı ortamda fotoğrafın teorik bilgilerini anlatıyoruz. Bugünde sahaya çıktık, sahada fotoğraf çekiyoruz. Hemen yanı başımızda bir gelincik tarlası var. Burada bir fotoğraf nasıl çekilir, gelincik fotoğrafı nasıl çekilir. Gelinciklerin içinde insanlar varsa insan-doğa nasıl özdeşleştirilir, onları fotoğraflara yansıtmaya çalıştık. Kursiyer arkadaşlarımızla burada güzel bir çalışma yaptık. Van Gölü çevresi tam bir doğal stüdyo. İnsanları buraya davet ediyoruz. Bir mevsimde bütün mevsimleri yaşayabiliyoruz. Bir gün içinde yazı, kışı, ilkbaharı, sonbaharı hepsini bir arada yaşıyorsunuz. Çünkü halen dağlarda kar var, ovada gelincikler. Herkesi davet ediyoruz, buyursunlar gelsinler birlikte fotoğraf çekelim” şeklinde konuştu.

(ÖO-MSA-Y)

