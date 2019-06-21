Van Gölü sahilinde temizlik çalışması - BİTLİS

- Temizlik Çalışması Genel ve Detay - Ahlat Belediye Başkan Vekili Nuri Alpaslan ile Röportaj - Ahlat'tan Van Gölü Manzarası GenelVan Gölü sahilinde temizlik çalışmasıBİTLİS (AA) - Ahlat Belediyesi tarafından Van Gölü sahilinde temizlik çalışması başlatıldı.Belediye personeli, "İlçemi seviyorum çevremi temiz tutuyorum" sloganı çerçevesinde, ilçenin Van Gölü sahiline geldi.Ekipler burada Belediye Başkan Vekili Nuri Alpaslan'ın da katılımıyla temizlik çalışması gerçekleştirdi.Alpaslan, burada yaptığı açıklamada, amaçlarının Van Gölü havzasının temiz şekilde korunarak gelecek nesillere bırakılması olduğunu ifade etti.
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