Van Gölü'nün 'yeni balığı'na su altı kameralarıyla takip - VAN İzle
Van Gölü'nün "yeni balığı"na su altı kameralarıyla takip - VAN
: - Göle dalış gerçekleştiren ekip - Ekibin çalışmalarından görüntü - Balıktan görüntü - Rektör Battal'ın konuşması Van Gölü'nün "yeni balığı"na su altı kameralarıyla takip - Dünyanın en büyük tuzlu ve sodalı gölü Van Gölü'nde, inci kefali dışında sadece mikrobiyalitteki tatlı suda yaşayan ve jandarma su altı timinin dalış sırasında fark ettiği yeni balık türü, su altına yerleştirilecek özel kameralarla izlenecek - Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Rektörü Prof. Dr. Peyami Battal: - "Arkadaşlarımız alınan bilgileri bize gönderecek bir kamera sistemi kuruyor. Bu kamerayı su altına yerleştireceğiz ve aldığımız bilgilerle balığın üreme, beslenme ve biyolojik sistemini ortaya koyacağız"VAN (AA) - MESUT VAROL - Dünyanın en büyük tuzlu ve sodalı gölü Van Gölü'nde, inci kefali dışında sadece mikrobiyalitteki tatlı suda yaşayan 5 - 6 santimetre boyundaki yeni balık türü, su altına yerleştirilecek özel kameralarla gözlemlenerek üreme, beslenme ve biyolojik sistemi ortaya çıkarılacak. Van Gölü'nde 13 metre yükseklikteki bir mikrobiyalitin içerisinde yaşayan ve İl Jandarma Komutanlığı Su Altı Timi'nin dalış sırasında rastladığı "Oxynoemachailus" cinsine ait balık, koruma altına alınıyor.Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) tarafından oluşturulan 6 kişilik ekip, siyah benekli sarı renkli balık türünün habitat alanları, popülasyonu ve beslenme koşullarının belirlenmesi için gölün altına kameralar yerleştirecek.Balığın yaşadığı mikrobiyalit ve çevresini 24 saat kamerayla gözlemleyecek ekip, Valilik ile ortaklaşa yürütecekleri çalışmalarla balıkçıların ve dalış meraklıların bölgeyi kullanmasının önüne geçecek. - "Bu balıklara çok dikkatli yaklaşılması gerekiyor"YYÜ Rektörü Prof. Dr. Peyami Battal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, balığın tüm özelliklerinin belirlenmesi için oluşturulan deneyimli ekibin çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi.
Balığın çok ilginç bir yerde yaşadığını anlatan Battal, şöyle devam etti:"Bu balıklara çok dikkatli yaklaşılması gerekiyor. Balığın yaşadığı alanın Valilik bünyesinde korumaya alınması için çalışma sürecini başlattık. Bir mikro ekosistemden bahsettiğimiz için sadece bir balık türü yaşamıyor, orada farklı zooplankton (Mikroskopik organizmalardan denizanası gibi büyük türlere kadar değişen bir çeşit heterotrofik plankton) ve fitoplanktonlar (Genellikle bir hücreli su yosunlarından oluşan, sularda yaşayan bitki topluluğu) da var. Yani Van Gölü'nün diğer yerlerinde göremeyeceğimiz farklı bir ekosistem var."Rektör Battal, balığın bulunduğu yerdeki suyun özelliği, bu canlıların birbirleriyle ilişkileri ve üreme seyriyle ilgili kapsamlı bir çalışma yürüttüklerini ifade etti. Balığın üreme süreci, hayat ve besin döngüsünün çok iyi şekilde ortaya konulması gerektiğine işaret eden Battal, "Yaptığımız çalışmalar hem bilim dünyası hem de doğa turizmini öne çıkaran insanlar için çok değerli bir yer tutacak. Van Gölü'ne dalış turizmi anlamında da bir canlılık getirecek ama bu tamamen bizim kontrolümüzde yapılacak." dedi. - "Göle su altı kameraları yerleştirilecek"Battal, balığın yaşam koşullarının olumsuz etkilenmemesi için birtakım tedbirler alacaklarını belirterek, şunları kaydetti:"Valilikle yazışma sürecimiz devam ediyor. İzinler alındıktan sonra orada bir alan oluşturulacak. Balığın ne kadar büyük bir alanda yaşadığını belirleyeceğiz. Arkadaşlarımız oradan alınan bilgileri bize gönderecek bir kamera sistemi kuruyor. Bu kamerayı su altına yerleştireceğiz ve aldığımız bilgilerle balığın üreme, beslenme ve biyolojik sistemini ortaya koyacağız. Dolayısıyla bu balığın diğer türdeşleriyle beslenme farklılıkları, üremesi ve yumurtlama sezonu aynı mı yoksa orada farklı bir süreç mi var onu belirleyeceğiz. Bütün bunlar bilim dünyasının çok dikkatini çekecek çalışmalardır."Balık için biri isim üzerinde çalıştıklarını anlatan Battal, "Bu balığı dünyaya duyuran jandarmadır. Bu nedenle isim konulurken jandarmamızın anılması en doğrusu olacaktır." diye konuştu.