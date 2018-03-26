Van Gölü'nü kirlilikten arındıracak tesisin ihalesi yapıldı - VAN Haberi
- Van Merkez İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi ihalesi - İhale komisyonu üyelerinin dosyaları incelemesiVAN (AA) - Van Gölü'nde yaşanan kirliliğin önüne geçebilmek için Van Su ve Kanalizasyon İdaresince (VASKİ) Tuşba ilçesinde kurulacak Van Merkez İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi ile 24 aylık işletme hakkına ilişkin projenin ihalesi yapıldı.İlki 1 Şubat 2018'de gerçekleştirilen ancak tekliflerin yüksek olması nedeniyle iptal edilen projenin ikinci ihalesi VASKİ toplantı salonunda yapıldı.4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 19. maddesine göre açık usul ile yapılan ihaleye 7 firma katıldı. VASKİ Genel Müdür Yardımcısı Emrah Çayırlı başkanlığındaki ihale komisyonu üyeleri, dosyalardaki belgeleri kontrol ederek firmaların tekliflerini açıkladı. İhaleye katılan firmalardan Mass Arıtma Sistemleri AŞ 117 milyon 172 bin 172 lira, Mitaş Proje - Özben İnşaat ortak girişimi 107 milyon 775 bin lira, Alke İnşaat - Kandaşoğlu Yapı Ortak Girişimi 87 milyon 936 bin 231 lira, Bimhall İnşaat - RSM Maden Sanayi İş Ortaklığı 87 milyon 709 bin 491 lira, Kafkasyol İnşaat - Çelikler İnşaat Ortak Girişimi 92 milyon 276 bin 889 lira, Stroy Transgaz AŞ - İmaj Altyapı AŞ ortak girişimi 109 milyon 900 bin lira, Dentaş İnşaat - Gökçenay İnşaat ortak girişimi 89 milyon 499 bin 986 lira teklifte bulundu.İhale Komisyon Başkanı ve VASKİ Genel Müdür Yardımcısı Emrah Çayırlı, " Van Merkez İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi ve 24 aylık işletme" ihalesini yaptıklarını anımsatarak, ihalenin kente ve ülkeye hayırlı olmasını diledi. Van 'ın güzelliğini, şeffaflığını, temizliğini korumak amacıyla ihaleyi gerçekleştirdiklerini belirten Çayırlı, "İşin yaklaşık maliyeti 92 milyon 727 bin 819 TL 62 kuruş. İhalemizi tamamladık. Katılımınız için teşekkür ederiz. Kararı komisyon incelemesinin ardından açıklayacağız." dedi. - Van 'ın 2050'ye kadar olan ihtiyacı karşılanacakYeni ihale ile mevcut arıtma tesisi tam kapasite ile çalıştırılarak, Van 'ın 2050 yılına kadar olan ihtiyacını karşılayacak. Projede ayrıca çevre dostu koku giderme üniteleri de oluşturularak bölgedeki yerleşim yerlerinin etkilenmesinin önüne geçilecek.Tesisin tamamlanmasıyla biyogaz ve güneş enerji üretimi de gerçekleştirilerek, tesisin enerji tüketimindeki giderleri VASKİ'ye yük olmaktan çıkarılacak. Arıtma tesisi çıkış suyu Van Gölü'ne verilmeden önce suda bulunan bakteri ve virüsler için dezenfeksiyonla uzaklaştırma işlemi yapılacak ve Sürekli Atıksu İzleme İstasyonu ile anlık ölçümler Çevre ve Şehircilik Bakanlığı sunucularına gönderilecek.Projeyle bozulan doğal dengenin ve çevrenin korunmasını hedefleyen VASKİ, kapalı havza olan Van Gölü'nde evsel ve endüstriyel atık suların neden olduğu kirliliğin ekolojik yaşam ve halk sağlığı üzerindeki olumsuz etkilerinin de önüne geçmeyi planlıyor.