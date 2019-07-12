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12 Temmuz 2019 Cuma günü yayınlandı
Van Gölü’nde nefes kesen hasta kurtarma tatbikatı

Van Gölü’nde nefes kesen hasta kurtarma tatbikatı

Deniz polisinden görüntüler

İlk Müdahale Kurtarma Tatbikatı Kurtarma Operasyonu Yolcu Taşımacılığı Hasta Kurtarma 

-Jandarma teknesinden görüntüler
-Feribottan görüntüler
-Umkecilerin feribota merdivenle çıkması
-Genel ve detay görüntüler
-Hastaya bakılması
-Hastanın Finike ile van gölüne indirilmesi
-Hastanın jandarma teknesine alınması
-Umke ekibi ve hastadan görüntüler
-Hastanın tekneden çıkarılması
-Hastanın ambulansa götürülmesi
-Röp

( BİTLİS ) BİTLİS

- Van Gölü’ndeki Türkiye'nin en büyük feribotunda yapılan hasta kurtarma operasyonu nefesleri kesti. Bitlis’in Tatvan ilçesinde Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri (UMKE), İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü ve Feribot İşletme Müdürlüğünce 30 personelle Sultan Alpaslan isimli feribotta senaryo gereği kalp krizi geçiren bir hasta kurtarıldı. Senaryo gereği Van'a giderken feribotta rahatsızlanan hasta için ekipler 112 Acil Servisini haber verdi. Haber verilmesinin ardından emniyet ve jandarma ekiplerinin botlarıyla feribotta giden UMKE ekipleri, halat merdivenlere tırmanarak hastaya ulaştı. İlk müdahalesinin ardından feribotun vinci yardımıyla jandarma ekiplerine teslim edilen hasta, karada bekleyen ambulansa teslim edilerek hastaneye kaldırıldı. UMKE sorumlusu Ömer Daşdemir, Türkiye'nin en büyük feribotunda ve yine Türkiye'nin en büyük gölünde hasta kurtarma tatbikatı yaptıklarını söyledi.

Daşdemir, "İlimizde hizmet vermekte olan Sultan Alpaslan isimli feribotumuz Tatvan’dan Van istikametine yük taşımacılığı yapmaktadır. Yakın tarihte de yolcu taşımacılığına başlayacak. Bizler de burada meydana gelebilecek olağanüstü durumlarda hasta ve yaralanmada kısa bir şekilde olay yerine ilk müdahalesini yaptıktan sonra en yakın kara parçasına ulaşımını sağlamak amacıyla İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, İl Sağlık Müdürlüğü ve Tatvan Feribot İşletme Müdürlüğü ekiplerince tatbikat gerçekleştirdik. Tatbikatımız kazasız belasız sonuçlandı. Nefes kesen anlara şahitlik ettik. İlk olarak polis botuyla feribota merdivenle çıkış yaptık. Orada hastamızı aldıktan sonra jandarma botuyla en yakın karaya ulaşımını sağladık. 112 Acil Sağlık ekiplerine teslim ettik. 30 personelle bunu gerçekleştirdi" dedi.

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