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18 Ağustos 2019 Pazar günü yayınlandı
Van Gölü kıyısındaki Atayurdu’nu fırtına vurdu İzle

Van Gölü kıyısındaki Atayurdu’nu fırtına vurdu İzle

Fırtınanın etkili olması

Yabancı Turist Nadan Ziyaretçiler Şili 

-Ziyaretçilerin zor anları

( VAN ) VAN

- Van'ın Muradiye Kaymakamlığı tarafından ilçenin Van Gölü kıyısına kurulan Atayurdu, etkili olan fırtına nedeniyle hasar gördü. Mavi ve yeşilin buluştuğu 50 dönüm arazi üzerine kurulan 8 otağ ile yerli ve yabancı turistlerin uğrak mekanı haline gelen Atayurdu, dün etkili olan fırtınadan nasibini aldı. Tarihteki 16 büyük Türk devletinin bayrağının da asılı olduğu Atayurdu, bir anda etkisini gösteren fırtınaya teslim oldu. Fırtına nedeniyle Atayurdu’ndaki bazı alanlar hasar görürken, ziyaretçiler ise zor anlar yaşadı. Fırtınanın etkisini yitirmesiyle onarım çalışmaları başlatıldı.
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