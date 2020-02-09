Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
09 Şubat 2020 Pazar günü yayınlandı
Van Gölü kıyısında donma tehlikesi geçiren göçmenler hastaneye kaldırıldı

Van Gölü kıyısında donma tehlikesi geçiren göçmenler hastaneye kaldırıldı

Göçmenlerin tekneden alınması

Hastane Jandarma Sahil Güvenlik Donma Tehlikesi Irak 

-Göçmenlerin ambulansa alınması
-Tekne kaptanlarının açıklaması
-Detay

( VAN ) VAN

- Van’ın Gevaş ilçesinde Van Gölü kıyısına 2 gün önce terk edilen ve donma tehlikesi geçiren 48 düzensiz göçmen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. İran’dan Türkiye’ye giriş yapan ve batı illerine gitmek isteyen 48 düzensiz göçmen, kimliği belirsiz kişi veya kişilerce Gevaş ilçesine bağlı İn Mahallesi yakınlarına bırakıldı. 2 gün boyunca burada kalan ve bölgede etkili olan olumsuz hava şartları nedeniyle donma tehlikesi geçiren düzensiz göçmenler için yapılan ihbar üzerine 112 Acil Servis, UMKE, AFAD, polis ve jandarma ekipleri hareket geçti. Kar yağışı nedeniyle kara yolu ulaşımının olmadığı Van Gölü kıyısındaki İn Mahallesi bölgesine gönderilen iki tekneyle alınan düzensiz göçmenler, açılan ısıtıcının etrafında toplanarak ısınmaya çalıştı. Kendilerine çay, yiyecek ve su ikram edilen düzensiz göçmenler, sahil güvenlik ekibi nezaretinde ilçedeki Akdamar İskelesine getirildi.
Burada hazır bekletilen ambulanslara alınan ve içerisinde 6 kişinin durumunun kötü olduğu düzensiz göçmenler, hemen Van Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Düzensiz göçmenleri getiren tekneciler, 1,5 saatte olay mahalline vardıklarını belirterek, “1,5 saatte oraya vardık. Çok şükür hepsi de iyidir. Üşümüşler. Ekmek, su, çay verdik. Çok güzel bir şekilde getirdik. Kaymakam beye teslim ettik. Allah devletimize zeval vermesin” dediler. Gevaş Kaymakamı Hamit Genç de, beraberindeki İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Alper Ekmekçioğlu, İlçe Emniyet Amiri Abdullah Anık ve İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Başkanı Uz. Dr. Onur Mahmutoğlu ile Akdamar İskelesinde göçmenlerin tekneden alınarak ambulanslarla hastaneye sevk edilmesini yerinde takip etti.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Şehit Aileleri Ve Gaziler Onuruna KahvaltıŞehit Aileleri Ve Gaziler Onuruna Kahvaltı
Doğu Akdeniz-2017 Davet TatbikatıDoğu Akdeniz-2017 Davet Tatbikatı
Irak - İran Sınırında DepremIrak - İran Sınırında Deprem
Askeri araç sel sularına kapıldı!Askeri araç sel sularına kapıldı!
Irak Hükümeti Kerkükün Tamamında Kontrolü Sağladı... İşte İçeriden İlk GörüntülerIrak Hükümeti Kerkükün Tamamında Kontrolü Sağladı... İşte İçeriden İlk Görüntüler
Kısa dönem erler yemin etti!Kısa dönem erler yemin etti!
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı