Van Esnaf Odası Başkanı Berge’den 2018 yılı değerlendirmesi Haberi

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( VAN )- Van Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı İsa Berge:- “Akaryakıtın sınır ticareti kapsamına alınması lazım” VAN



- Van Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ESOB) Yönetim Kurulu Başkanı İsa Berge, 2018 yılının Van esnafı adına bir yapılandırma yılı olarak geçtiğini ifade ederek, akaryakıtın sınır ticareti kapsamına alınmasını istedi. Van Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı İsa Berge, çarşı esnafını gezerek sıkıntılarını dinledi. Ziyaretleri sırasında esnafla sohbet eden Başkan Berge, 2018 yılının Van esnafı açısından nasıl geçtiği ile ilgili bir değerlendirmede bulundu. Dünyada ekonomik savaşların yaşandığı bir döneme girildiğini ifade eden Berge, 2018 yılının Van esnafı boyutunda bir yapılandırma yılı olarak geçtiğini söyledi.



Son zamanlarda yaşanılan ekonomik sıkıntılara değinen Berge, “Ufak süreçlerden geçtik. Esnaf ve sanatkarlarımız başta olmak üzere bütün halkımızın, sigorta ve kurumlarla olan ödemelerden kaynaklı bir durumu vardı. Yine vergiler noktasında epey bir çalışmamız oldu. Tabi hükümetimiz nezdinde belli noktalarda sıkıntılar yaşandı ve en son bu sıkıntılar yapılandırmayla vuku buldu. Şu an esnaf ve sanatkarımız bu yapılandırmayla rahat bir nefes aldı” dedi.

“Esnaf ve sanatkarlar olarak ümitliyiz” 2018’den 2019’a geçiş sürecinde bir ekonomik dalgalanmanın olduğunu da hatırlatan Berge, “Özellikle Amerika’nın kısa bir vadede ülkemize olan ambargosu vardı. Hükümetimizin güzel çalışmaları neticesinde dolar başta olmak üzere dövizlerde yaşanan artışlarda indirimler yaşandı. İnşallah önümüzdeki süreçte bu daha da iyi olacak. Esnaf ve sanatkarlar olarak ümitliyiz” ifadelerini kullandı. Özel teşvik beklentisi 2019 yılında hükümetten Van ile ilgili özel teşviklerin uygulanmasını istediklerinin altını çizen Berge, “Esnafımızla yaptığımız görüşmelerin genelinde SSK ve Bağ-Kur primlerinin yüksek olduğu yönünde sıkıntılar var. Vergilerin yeni bir bölgesel çalışmayla yapılması neticesinde, esnaf ve sanatkarlarımız, kalkındırma anlamında büyük bir ivme yakalayacaktır. Bu anlamda hükümetimize büyük ihtiyaç duymaktayız. Özellikle can suyu dediğimiz faizsiz kredinin esnafımıza verilmesi, esnafımızın hükümetimize olan ilgisinin daha da farklılaştıracağına inanıyorum” diye konuştu.

“Van, pilot bir ildir” Akaryakıtın sınır ticareti kapsamında olduğu 1997-1999 yıllarında Van’ın müthiş bir ticaret potansiyeline sahip olduğunu anımsatan Berge, sözlerine şöyle devam etti: “O dönemde yapılan bina ve iş yerleri 10-15 yıldır hala yapılmadı. Ekonomik döngüsü Van’a ve bölgeye yansıdı. Çünkü Van, pilot bir ildir. Bu anlamda Van’ın kalkınmasını istiyorsak; 10 ton karpuz, 20 ton kivi, 30 ton limon, 5 ton muz ile kalkınma yapamazsınız. Akaryakıt olursa şayet bütün bölgeyi besler, bütün Van’ı besler. Dolayısıyla Van kendi kabuğundan beslenir. Bu kapsamda kesinlikle akaryakıtın sınır ticareti kapsamına alınması lazım. Bu şekilde giyimcimiz, lokantacımız, berberimiz ve sanayicimiz kazanır.” (ATL-MSA-Y)

