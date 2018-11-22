Van depreminde hayatını kaybeden öğretmen mezarı başında anıldı - VAN
- Van depreminde hayatını kaybeden öğretmen mezarı başında anıldı - Öğrencilerin mezara girişleri - Duaların okunması mezarlara karanfillerin bırakılması - Öğrencilerin şiir okuması - Okul müdürü Veysel Sağlam’ın konuşmasıDepremde hayatını kaybeden öğretmen mezarı başında anıldıVAN (AA) - Van 'ın Erciş ilçesinde 2011'de yaşanan 7,2 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybeden öğretmen Mehmet Murat İşler, meslektaşları ve öğrenciler tarafından kabri başında anıldı.Mehmet Murat İşler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrenci ve öğretmenleri, Öğretmenler Günü'nün yaklaşması dolayısıyla depremde yaşamını yitiren Mehmet Murat İşler'in mezarını ziyaret etti.Ziyarette dua edilip, İşler'in mezarına karanfil bırakıldı.Okul Müdürü Veysel Sağlam, gazetecilere yaptığı açıklamada, 23 Ekim 2011 depreminde 76 öğretmeni kaybettiklerini, bu öğretmenlerden 3'ünün görev yaptığı okulda çalıştığını söyledi.
"Biz öğretmenlerimizi unutmadık, unutmayacağız" diyen Sağlam, "Cefakar öğretmenlerimiz yeni nesli yetiştirecek, ülkemizi ilim ve bilimde yükseklere çıkartacak. Tüm öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü'nü kutluyorum." dedi. İşler'i kabrinde ziyaret ettiklerini aktaran Sağlam, "Kendisine Allah'tan rahmet, yakınlarına sabırlar diliyorum. Öğretmenler Günü'nde tüm öğretmenlerimizi anacağız ve anmaya devam edeceğiz. Onlar her zaman bizlerin yanında olmuşlardır." ifadesini kullandı.